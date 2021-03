Dopo giorni di agonia è deceduto in ospedale il giocatore di hockey di 19 anni, colpito venerdì alla testa da un disco durante una partita.

Un giocatore di hockey di soli 19 anni è morto dopo essere stato colpito alla testa dal disco nel corso di una partita. È accaduto venerdì scorso in Russia durante la sfida tra Dynamo San Pietroburgo e Loko Yaroslav. Il 19enne, colpito da una distanza ravvicinata, si è accasciato a terra ed è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, dove purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Il mondo dell’hockey è in lutto per la scomparsa di Timur Faizutdinov, capitano della squadra giovanile della Dynamo San Pietroburgo. L’atleta di soli 19 anni è morto nella giornata di ieri, martedì 16 marzo, presso l’ospedale di San Pietroburgo, dove si trovava ricoverato da venerdì scorso. Faizutdinov nel corso della sfida tra il suo club e la Loko Yaroslav, match per i playoff della Junior Hockey League russa (Mhl), è stato colpito alla testa da un disco da una distanza ravvicinata.

Il giovane subito dopo si è accasciato a terra portandosi le mani alla testa ed è stato subito soccorso dai medici della società. Trasportato in ospedale, come riportano i media locali e la redazione di Sky Sport, Faizutdinov ha lottato tra la vita e la morte per giorni nel reparto di terapia intensiva, ma purtroppo ogni sforzo dei medici per tenerlo in vita è risultato vano. Il cuore del giovane atleta ha smesso di battere ieri.

Dynamo Saint Petersburg defenseman Timur Faizutdinov has tragically passed away at the age of 19.

He had received a fatal head injury during an MHL match against Loko in Yaroslavl on March 12.

SKA Hockey Club extends its deepest condolences to Timur’s family and friends. pic.twitter.com/gDQkK43ILr

— SKA Ice Hockey Club (@hcSKA_News) March 16, 2021