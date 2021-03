Sabrina Salerno: stivali, jeans e un look che ti fa perdere la testa – FOTO

Sabrina Salerno. La popolare show girl, attivissima su Instagram, mostra tutta la sua avvenenza ai fan con scatti meravigliosi. Esplosione di sensualità

Sabrina Salerno ha spento due giorni fa ben 53 candeline. La sua bellezza lampante, il suo sex appeal travolgente, il carisma indiscusso sono rimasti assolutamente invariati rispetto all’inizio della sua carriera, esplosa con energia durante il corso degli anni ’80 e che perdura tuttora.

Ha fatto ballare il mondo intero con oltre 20 milioni di dischi venduti. E’ diventato iconico il suo inno in onore di tutte le donne, cantato insieme alla collega Jo Squillo, manifesto di un nuovo femminismo che esalta non solo la bellezza ma anche le straordinarie capacità dell’universo femminile: “Siamo donne, oltre le gambe c’è di più. Donne, donne, un universo immenso e più”.

Esibendosi nel 1987 in inglese con Boys (Summertime Love) ha spopolato anche in ambito internazionale. Arrivò addirittura terza nella classifica delle hit più vendute in Gran Bretagna, prima di lei solo Michael Jackson e Madonna.

LEGGI ANCHE –> Ambra Angiolini, la FOTO da giovane di spalle ti lascia senza fiato

Sabrina Salerno, un’ eterna icona sexy

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

LEGGI ANCHE —–> Roberta Morise divina. Labbra stupende, ti perdi in tanta bellezza – FOTO

Alla ribalta nello show business italiano, Sabrina Salerno, ha un folto pubblico che la segue grazie alle sue performance televisive, per i suoi importanti successi in campo musicale e, oggi, per la dilagante presenza sul web. Conta oltre 807mila follower che spiano i suoi aggiornamenti sul suo profilo Instagram e ammirano le sue foto con pose da pin up.

L’ultimo post condiviso la vede in una versione un po’ più castigata rispetto al solito. In una location campagnola si mostra con jeans scuri e aderenti, anfibi ai piedi, giacca di pelle. Non rinuncia però a quel tocco di sensualità in più grazie al top che rivela trasparenze seducenti. Scrive in didascalia: “Le radici profonde non dubitano mai che la primavera arriverà”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

In poche ore una pioggia di like, oltre 23mila e commenti di approvazione, anche il lingua straniera a testimonianza del successo internazionale: “Meravigliosa”, “Bellissima”, “Looking beautiful”, “Magnifique photo ! Dans la nature c’est parfait!”