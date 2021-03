Scopre tradimento grazie al videocitofono: la vendetta va virale – VIDEO

In Inghilterra una donna ha scoperto il tradimento del suo fidanzato tramite la telecamera del citofono. Poi si vendica.

Un tradimento scoperto grazie alla tecnologia. Questo è quanto accaduto a Charley, giovane inglese. Le telecamere del citofono hanno registrato le immagini del suo fidanzato intento in effusioni con un’altra.

Tuttavia la ragazza non ha osservato direttamente le riprese del videocitofono. Bensì a inviare il video è stata l’amante del suo compagno. La ragazza nella rabbia ha ideato una vendetta andata virale.

Scopre tradimento grazie al videocitofono: si vendica con un video

Una giovane inglese è stata tradita dal suo fidanzato. A incastrare l’uomo è stata la tecnologia. Le riprese del videocitofono infatti hanno immortalato le immagini che lo vedono intento a baciarsi con un’altra donna. Charley ha deciso di vendicarsi creando un video ad hoc pubblicato poi su Tik Tok. L’inizio del montaggio parte con alcune immagini della coppietta felice in splendidi luoghi. Poi il frame della registrazione del tradimento.

Il video in cui la ragazza condivide la scoperta del tradimento grazie al tradimento è stato visualizzato un milione di volte. Molti utenti hanno scritto a Charley sostenendola con messaggi di solidarietà. Molti sperano che la giovane l’abbia lasciato. La giovane ha poi chiarito di aver chiuso per sempre con il fidanzato traditore.

Questo è solo uno dei tanti casi in cui i tradimenti vengono scoperti attraverso la tecnologia. Di recente una coppia è scoppiata per via di un selfie. L’uomo, al casinò, ha inviato la foto scattata dal bagno alla compagna che però vede lungo. Non le sfugge il dettaglio di una piastra e di oggetti femminili posti sul lavabo.

Come nella precedente storia la ragazza si appella a Tik tok. Ha pubblicato lo scatto incriminato che va subito virale. La relazione tra i due è poi finita.