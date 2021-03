Selvaggia Roma, quarantena sensuale: VIDEO in intimo, esplosiva

Selvaggia Roma regala ai suoi fan un momento davvero bollente: il breve video su Instagram esalta il suo fascino provocante

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, immaginiamo siano rimasti davvero in pochi a non essere al corrente del fascino seducente di Selvaggia Roma. La prorompente influencer, che avevamo imparato a conoscere già dalla sua partecipazione a Temptation Island nel 2017, è ormai una vera e propria celebrità su Instagram. E la recente permanenza nella casa di Cinecittà ha aumentato in maniera decisiva la sua notorietà. Parliamo di una bellezza da oltre 1 milione di followers sul popolare social network, che oltretutto di recente si sta davvero scatenando con scatti mai visti prima e dalla sensualità da urlo.

Selvaggia Roma, una vera forza della natura: balletto irresistibile, lato A in mostra e non solo quello

Tunisina da parte di padre (il suo vero nome è Sabrina Haddaji), vive a Roma e come tutti nel Lazio è alle prese nuovamente con la zona rossa in questi giorni. Una situazione che cerca di affrontare a modo suo, con il sorriso e cercando di tirare su i suoi fan. In questo mercoledì, ci regala un breve video in cui è semplicemente scatenata ed esibisce il suo fisico a dir poco esplosivo.

Un breve balletto in cui la vediamo in shorts, mettendo in mostra gambe perfette, e in intimo. Il lato A è esplosivo, i suoi movimenti sensuali e provocanti esaltano le sue curve sinuose. La domanda posta nella didascalia, in cui chiede quanto piaccia ai suoi fan, suona piuttosto retorica e like e commenti stanno lì a provarlo: come sempre, è un trionfo.