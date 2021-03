Sonia Lorenzini, la frase clamorosa a Zorzi: “All’Isola con il cxxx rotto”. La risposta di Tommaso è esilarante

Tommaso Zorzi nella serata di martedì 16 marzo 2021 è stato uno dei protagonisti della puntata de “Le Iene”. Il vincitore del Gf Vip è stato vittima di uno scherzo davvero esilarante.

Per Tommaso Zorzi il ritorno alla vita reale dopo il Grande Fratello è stato davvero un incubo. A creare parecchia ansia al vincitore della trasmissione Mediaset capitanata da Alfonso Signorini è stata Sonia Lorenzini, inqulina della casa del Gf, che gli ha chiesto un risarcimento danni da un milione di euro.

Il motivo? Lo scherzo prevedeva che la Sonia Lorenzini, sarebbe stata male dopo aver testato un vibratore ideato proprio da Tommaso Zorzi, prima di entrare a Settembre nella casa più chiacchierata d’Italia. Hanno fatto credere all’ex di Aurora Ramazzotti, che addirittura fosse finita in ospedale.

Per fortuna di Tommaso però era tutto uno scherzo de Le Iene. I “carnefici” del gieffino sono stati Sebastian Gazzarrini e Giorgio Squarcia.

Tommaso Zorzi e la Frase choc sui naufraghi dell’Isola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Mulanal, la spada nella doccia, il vibro della giungla e Aladild questi sono i nomi particolari dei prodotti lanciati dal buon Tommaso.

E proprio questi quattro “strumenti del piacere” hanno fatto passare una brutta giornata ad una delle persone più amate in questo momento nel mondo della Televisione. Vi riportiamo parte dello scherzo preso dal sito de Le Iene.

“Le è successo un incidente con questi sex toys proprio mentre eri nella casa del Grande Fratello”, lo informa l’avvocato. “Qui il problema è davvero bello grosso. È stata 4 ore al pronto soccorso, tu rischi anche quattro anni di carcere”. Zorzi allora si precipita dalla Lorenzini che ha testato in anteprima i sex toys: “Questo cavolo di coso è rimasto incastrato provocando delle lacerazioni. Hanno dovuto rimuoverlo e sono bloccata per 30 giorni”. Zorzi riesce a rispondere con una frase che è già un meme: “Io mi sto sentendo male”. Ma i problemi non sono finiti perché lei vuole un risarcimento: un milione di euro! A questa richiesta Mister Zorzi impallidisce e si ammutolisce.

Arriva anche un ispettore, che dovrà testare i vibratori. L’uomo si accascia davanti a Tommaso mentre lui resta fermo e immobile ad assistere l’uomo che ha parecchi dolori che arrivano dal posteriore. L’ispettore, stava sperimentando un ovetto vibrante. Per fortuna però che era tutto uno scherzo de Le Iene! Il video andato in onda nella serata di Martedì si chiuso poi con un siparietto proprio tra la Lorenzini, Tommaso Zorzi e Alfonso Signorini intervenuto al telefono: “C’era Sonia che mi diceva: Posso andare all’Isola con il Cxxx rotto? E io, non lo so, non saresti la prima”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

Il video si è poi chiuso tra l’ilarità generale con Tommaso felice con la paura che ormai era passata