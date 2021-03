Un Posto al Sole anticipazioni 17 marzo: Ilaria diventa pericolosa. L’amica di Rossella ha scoperto del segreto che nascondono Patrizio e Clara

Silvia ha visto finalmente suo marito Michele tornare a casa ma le cose non sono andate come sperava che andassero: Michele, infatti, le ha rivelato di non riuscire a superare questo periodo di crisi che hanno vissuto. Ha deciso di interrompere il loro matrimonio e questo ha reso Silvia molto triste, perché vorrebbe recuperare il suo rapporto con Michele e soprattutto recuperare la stima.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Ilaria ha un’ottima occasione per poter nuovamente rovinare il rapporto tra Patrizio e Rossella, e di certo non se la lascerà sfuggire. Infatti Ilaria è andata al Vulcano e ha origliato una conversazione tra Patrizio e Clara, dove parlavano della loro avventura. Clara ha deciso di recuperare con Alberto e sistemare le cose tra di loro, perché non vuole che suo figlio Federico cresca senza un padre proprio come lei che è cresciuta soltanto con sua madre. Lui, invece, non riesce a togliersi Clara dalla testa, pur volendo molto bene a Rossella con cui ha condiviso tanti anni della sua adolescenza.

Una decisione di Bice Cerruti non fa che portare ancora più alle stelle la tensione di Salvatore, intanto che la cena con Bruno e sua sorella Morgana si avvicina sempre di più. Cosa succederà tra i due innamorati? Riusciranno a superare l’ostacolo delle loro temibili sorelle?