Uno Mattina, Vanzina presenta il suo ultimo libro: “Non vi dico per cosa sono stato richiamato…”

Stamattina ospite di Uno Mattina il regista Enrico Vanzina che ha presentato la sua ultima pubblicazione letteraria ambientata a Milano

Enrico Vanzina è appena stato ospite di Monica Giandotti e Marco Frittella nello studio di Uno Mattina per presentare il suo ultimo giallo ambientato nel capoluogo lombardo, “Una giornata di nebbia a Milano” edito da HarperCollins Italia. I due conduttori lo annunciano con alcune clip video dei suoi film più celebri ed è inevitabile citare però anche suo fratello Carlo, morto tre anni fa a causa di un melanoma.

“È stato un onore lavorare insieme a Carlo, e per rispondere alla domanda di Monica, i film più belli che ho girato con lui sono stati ‘Tre colonne in cronaca’ con Volontè e ‘La partita“, spiega il regista dopo aver visto alcuni spezzoni mandati in diretta in cui compaiono anche Diego Abatantuono e Gigi Proietti. “Vedendo Gigi invece ci tengo a dire che è sempre stato facile collaborare con lui perché era un professionista e amava lavorare con gente di talento che lo potesse ispirare”.

Frittella poi gli chiede se nelle commedie è più facile far ridere che piangere, ma Vanzina gli risponde con una frase di uno scrittore francese, “Speriamo che il mondo resti ridicolo”. “La commedia è una cosa seria – continua – e l’Italia finora ne è stata una dei massimi rappresentati con capolavori ineguagliabili”.

Enrico Vanzina racconta una Milano inedita con il suo ultimo libro

Il regista romano non è nuovo nella pubblicazione di romanzi ambientati in grandi città, nel 2018 usciva infatti “La sera a Roma”, di poche settimane fa invece il giallo lombardo dal titolo “Una giornata di nebbia a Milano”.

Cosa distingue Roma da Milano, chiede la Giandotti e Vanzina la stupisce con un esempio molto incalzante: “Roma è paragonabile a un rosso Valentino mentre Milano a un grigio Armani. Il capoluogo lombardo nonostante sia il centro nazionale delle public relations, tende a nascondere i suoi sentimenti e la sua identità. La nebbia ha un significato metafisico in tutto ciò”.

Vanzina però prosegue e spiega che la scelta di ambientare il giallo culturale proprio a Milano è dovuto al fatto che vi ha già sceneggiato ben 18 film nella sua carriera e quindi la conosce molto bene. “Mi dispiace solo che un lettore mi abbia ripreso per un refuso che ho commesso: ho scritto Piazza Cavour invece che via Cavour, mi dispiace mi sono confuso”.

L’ultima domanda che gli pone Frittella invece verte sull’attuale situazione che stiamo vivendo, in cui cinema e teatri sono chiusi e quindi anche la cultura ne sta soffrendo pesantemente.

Il regista senza esitazione commenta che il suo maggiore timore è che si possa cadere in una “perdita delle abitudini e in un lockdown dei sentimenti”. Invita tutti a leggere di più, guardare film in tv, dire ti amo e telefonare ad amici e parenti per poter conservare un minimo di normalità che ci è stata brutalmente tolta.