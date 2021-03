Val D’Aosta, valanga a Flassin: morto uno scialpinista

Val D’Aosta, scialpinista morto in una valanga nella valle del Gran San Bernardo: il compagno rimane illeso ed assiste alla scena terribile

Scenario terribile a Flassin, località della Val D’Aosta conosciutissima dagli appassionati dello sci di fondo. In corrispondenza della valle del Gran San Bernardo, una valanga ha colpito due gruppi di scialpinisti, attorno alle ore 15.00. Uno di loro è deceduto sotto lo sguardo impotente del compagno, che non ha potuto fare nulla per salvargli la vita. I restanti 3 scialpinisti, che si sono trovati nel bel mezzo della slavina, sono rimasti illesi. La vittima stava scendendo lungo il canalone in cui si è verificato il distacco.

LEGGI ANCHE —> Grave incidente in mattinata, auto si schianta contro un camion: morto un uomo

Valanga a Flassin, nella Val D’Aosta: travolto uno scialpinista

LEGGI ANCHE —> Giovane trovato morto in casa: il motivo è misterioso

Attorno alle ore 15.00, una valanga ha travolto due gruppi di scialpinisti che si trovavano nella località di Flassin, in Val D’Aosta. Il distacco, verificatosi in corrispondenza di un canalone, è avvenuto nella valle del Gran San Bernardo, dove le persone coinvolte stavano praticando lo sci di fondo. La slavina ha causato la morte di uno degli scialpinisti, che è deceduto sotto gli occhi terrificati del compagno.

Il secondo gruppo, composto da tre persone, è fortunatamente rimasto illeso pur trovandosi nella medesima zona. Il terribile incidente, avvenuto a quasi 2000 metri di quota, ha richiesto il pronto intervento del Soccorso alpino valdostano. I soccorritori sono riusciti a salvare la vita al compagno della vittima, che era rimasto sepolto nella neve.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Dello scialpinista deceduto non si conoscono le generalità. I tre scialpinisti, che si trovavano poco distanti, sono fortunatamente riusciti a scampare alla slavina verificatasi a Flassin. La località è celebre per le proprie piste in cui si pratica lo sci di fondo.