La sorellina della Ferragni appare sempre più splendida e sempre più simili a Chiara, sia nel look che esteticamente

Valentina Ferragni condivide una foto in cui appare seduta su una panchina nel parco, con maglione arancione, jeans e scarpe da ginnastica verdi in tinta con la borsa. Nella didascalia scrive:”Preferisco vivere nei colori”. Lo stile è quello della sorella, Chiara e anche l’aspetto è identico. Le due si assomigliano sempre di più non c’è dubbio. La mamma Marina appare come sempre nei commenti per riempire la figlia adorato di cuoricini.

Valentina Ferragni ha aperto il suo ufficio privato

Oltre che ad assomigliare esteticamente e negli outfit alla sorella più famosa Chiara, la bella Valentina prende spunto anche nell’aprire il suo ufficio privato a Milano. Di che cosa direte voi? A quanto pare Valentina ha una sua linea di orecchini molto belli a forma di V e molto di tendenza. Ha anche i suoi sacchettini personalizzati in rosa e con il suo nome sopra. Adesso tutto prende forma al massimo perché ha uno studio tutto suo dove poter lavorare e gestire i suoi affari che già hanno non poco successo. La sua pagina aziendale è seguita da 139 mila persone, mentre il suo profilo ha 3,8 milioni di follower.

La sorellina di Chiara riscuote infatti moltissimo successo sui social, per il suo stile e i contenuti molto belli del suo profilo. Anche la storia d’amore con Luca Vezil è motivo d’interesse per il pubblico. I due infatti sono bellissimi e insieme condividono momenti della loro vita. Lui è di Genova e i due si sono conosciuti un’estate a Mykonos in una stradina affollata. La loro storia è però cominciata anni dopo quando si sono ricercati e hanno deciso che non potevano stare l’uno senza l’altro. Un colpo di fulmine il loro, la Ferragni racconta che appena lo ha visto ha pensato che lui sarebbe stato il padre sei suoi figli e l’uomo della sua vita.

Hanno festeggiato da poco i 7 anni insieme. Ad oggi convivono a Milano in una casa bellissima e sono molto felici. Sicuramente vogliono allargare la famiglia, per il momento sono loro due e il cane Pablo. Ma ancora non è il momento giusto, devono prima realizzare ancora qualche progetto importante.