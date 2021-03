Ad annunciare la triste notizia è il figlio Rubén, il quale ha lasciato un messaggio sui social della celebre gamer. I fan sono in lacrime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SisiNonoArmy Fans (@sisinonofandom)

La nota youtuber Sisi Nono non ha vinto la battaglia contro il coronavirus ed è deceduta questo sabato (13 marzo), dopo un lungo mese di ricovero in ospedale. Ad annunciarlo è stato il figlio Rubén, il quale ha pubblicato il triste messaggio sui vari social networks della donna di 46 anni. Stando a quanto riportano i media locali, la gamer era stata trasferita d’urgenza nella struttura a inizio febbraio. A seguire il contenuto dell’ultimo post sugli account della streamer spagnola nelle piattaforme social e livestraming Youtube e Twich.

Il messaggio sull’account Twitter

Gracias por todo, habéis sido muy importantes para ella. pic.twitter.com/tMC46tdZwI — SisiNono (@davnie6) March 14, 2021

“Mia madre ha combattuto contro il Covid-19 con tutte le sue forze, ma ci sono volte in cui questo purtroppo non è abbastanza” – informa domenica scorsa il figlio Rubén su Twitter – “e ieri [sabato] è stata una giornata molto triste, ma finalmente può riposare in pace.” I sostenitori dell’influencer spagnola sono scioccati per l’accaduto. In lutto l’intero mondo del web: sono più di 35.000 gli iscritti sul suo canale YouTube e oltre 200.000 quelli su Twich, la piattaforma livestreaming di proprietà di Amazon che consente le dirette di videogiochi.

Nel post il figlio di Sisi Nono chiede rispetto per l’accaduto: “Per favore, evitate di fare video su questo argomento […] mio fratello è molto piccolo.” Infine, il messaggio è diretto alla madre: “Mamma, voglio che tu sappia che per me sei una campionessa e so che hai fatto tutto il possibile. Ovunque tu sia voglio che tu sappia che ti amo e che non smetterò mai di pensarti. Lo so che ti prenderai cura di noi e sarai sempre presente.“

Numerosi videogiocatori e colleghi sono rimasti scioccati e, seppur “senza parole”, si sono uniti al messaggio di addio a Sisi Nono.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna la Mecánica (@sisinono_twitch)

Tra i primi ci sono El Rubius, Ibai LLanos, Paula Gonu, Luh o Alkapone: in lacrime per la perdita della collega, i giocatori del web hanno espresso forza, affetto e vicinanza ai familiari della vittima.

Fonte El Periódico