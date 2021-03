Zoe Cristofoli, lingerie da casa ti lascia annichilito. Hernández gongola… – FOTO

La fidanzata del terzino sinistro del Milan Zoe Cristofoli si mostra in tutta la sua bellezza nell’ultimo selfie scattato a casa. Tubino nero e tacchi alti, una meraviglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

È risaputo che la sexy fashion blogger veronese Zoe Cristofoli tiene molto al suo fisico tonico e super tatuato che allena quasi quotidianamente come vediamo spesso nelle sue Instagram stories. La classe 1996 detiene 845mila follower sui social, una bellezza inconsueta la sua, a tratti aggressiva ma estremamente femminile, tanto che moltissime aziende la cercano per la promozione dei loro prodotti, soprattutto nel settore moda e abbigliamento.

Zoe Cristofoli sensuale nell’ultimo scatto allo specchio, che bellezza in corto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

Zoe Cristofoli, fidanzata di Theo Hernández, terzino sinistro del Milan, ha pubblicato poche ore fa sul suo account ufficiale uno scatto in cui si mostra in tutta la sua bellezza. La vediamo indossare un abito da sera mentre si scatta un selfie nello specchio del bagno di casa, tubino nero glitterato senza spalline e corto sulle cosce che invece sono mostrate in tutta la loro bellezza.

Giacca over per coprire parzialmente le spalle, sandali argento con stringhe sulle caviglie e uno sguardo ammiccante mentre gioca con il cellulare per scattarsi la foto. Inserisce anche un commento a margine dell’istantanea, un messaggio profondo che fa riflettere i fan che la seguono. Chissà a chi sarà riferito?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

“A volte anche le persone più inaspettate ti feriscono…beh tu non dare loro questa soddisfazione❤️ Stai con chi capisce il tuo valore❤️ chi ti ama ti rispetta soprattutto. E dai sempre il tuo sorriso 🌈✨ la tua arma vincente…31.12 mi ero ripromessa di non soffrire più per queste cazzate 🙈🤷🏼‍♀️🤣”. Zoe ottiene oltre 71 mila like in poche ore.