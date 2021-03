Passano gli anni ma Aida Yespica continua a regalare grandi emozioni ai fan che la seguono, su Instagram è insaziabile, il lato A sublime

Nonostante non sia più presente in televisione, Aida Yespica continua ad esserci sui social dove ogni giorno condivide foto e video della sua vita quotidiana. L’attrice e showgirl venezuelana oggi è una mamma stupenda che, dopo una serie di problemi che l’hanno portata a ritirarsi dal mondo dello spettacolo, è tornata a brillare ma sul web. Su Instagram è infatti seguita da quasi ottocentocinquanta mila follower che non aspettano altro che vedere un suo post. Quelli infatti non mancano mai e il web impazzisce.

Aida Yespica: un lato A ancora unico, avete visto la foto?

Non solo post ma anche stories che diventano virali non appena la Yespica le pubblica. Ormai è un circolo, un’abitudine alla quale i fan non vogliono di certo rinunciare. Con il lato a che vediamo in foto, Aida si trova in una spa e infatti per farlo sapere lo scrive anche. Anche il momento rilassante della giornata viene immortalato e fa il giro del web. Sono ormai lontani quegli attimi in televisione o al cinema per la modella, ma lei si sente sempre più vicina a quella fetta di pubblico che la ammira e la supporta ancora nonostante il passare degli anni e la lontananza.

Per la donna sembra non essere passato neanche un minuto da quando nell’ormai lontano 2004 si è presentata all’Italia in una versione molto sexy posando per un calendario che a distanza di anni fa ancora parlare di lei. Quel progetto è rimasto nel cuore e nella mente di molti italiani.