Alena Seredova, dalla fan page sbuca la FOTO dell’anno: senza reggiseno e…fa caldo

Alena Seredova bollente, sulla fan page pubblicata una foto di lei senza reggiseno: il lato A alza la temperatura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

Conosciamo il suo fascino irresistibile ormai da anni e non sfiorisce nemmeno con il passare del tempo. Alena Seredova è uno dei volti più amati nel mondo dello spettacolo, una bellezza da urlo entrata a pieno titolo da tempo nell’immaginario degli italiani. La showgirl e attrice di recente si dedica maggiormente alla famiglia (è madre di tre figli) ma continua ad essere davvero molto attiva sui social. Tra tre giorni compirà 43 anni, ma la carta d’identità non influisce minimamente sull’avvenenza dell’ex compagna di Gigi Buffon. Che anzi, oggi decide di ricordarci quanto può essere ammaliante ed esplosiva.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alena Seredova: coccole in zona rossa, quanta dolcezza in una FOTO

Alena Seredova, irresistibile in topless: lo scatto che infiamma il web, esplosiva più che mai

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alena Seredova, la scollatura è da perdere la testa, l’abito incanta | FOTO

E’ lei stessa infatti a pubblicare nelle stories del suo profilo Instagram uno scatto condiviso da una sua fan page, dal contenuto davvero piccante. La foto che sbuca dal passato la ritrae in una location estiva, stesa a prendere il sole, senza reggiseno. Le curve esagerate del suo lato A innalzano immediatamente la temperatura e fanno sognare ad occhi aperti, una visione di Alena provocante come non mai. E c’è anche di più.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

La posa in cui sorseggia un po’ d’acqua da una bottiglietta è davvero conturbante, il dettaglio che completa il tutto è il perizoma davvero mini che lascia intravedere anche tutta la sua zona inguinale. La perfezione in un solo scatto, Alena continua ad essere una dea capace di far innamorare al primo sguardo.