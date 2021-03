Alessandra Amoroso la foto al sole che ha un significato profondo-FOTO

La bella cantante condivide una foto di se al sole mentre fa un sorriso enorme e scrive una dedica per questa giornata particolare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Alessandra Amoroso sorride alla fotocamera con il sole dietro che la illumina completamente. Nella didascalia scrive una dedica per questa giornata importante dedicata alle vittime del Covid-19. Ecco le sue parole:”Questa sono io che il 18 marzo pubblicavo un sorriso..ignara di tutto. Solo la voglia di mandare un messaggio positivo che a distanza di ore, giorni e mesi non ho più avuto per un pò!

Oggi è una giornata importante, una giornata che non può e non deve essere dimenticata. La paura, la delusione, le perdite silenziose e solitarie, i sensi di colpa. La frustrazione, la distanza, le videochiamate, il coraggio di tanti eroi. Le lotte per non arrendersi, la voglia di esserci. Oggi più che mai il mio pensiero va a voi, a noi”. Parole bellissime e colme di dolore per questo anno passato a combattere il virus.

Alessandra Amoroso dalla parte degli omosessuali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

In questi giorni si è dibattuto molto il tema delle unioni tra omosessuali in Italia. Il motivo è che qualche giorno fa il Vaticano si è espresso in merito. Sostenendo che non è lecito benedire le unioni gay, anche se queste sono stabili. La chiesa quindi non dispone del potere di unire persone dello stesso sesso per il momento. Nonostante ci siano progetti in merito al tema in alcuni ambiti ecclesiali, la richiesta non è stata accolta. Questo va in contraddizione da quanto espresso e detto pubblicamente dal Papa qualche mese fa. Ha infatti affermato che secondo lui le persone omosessuali dovrebbero essere tutelate dalle leggi sulle unioni civili.

Ha aggiunto inoltre che hanno diritto ad essere una famiglia, proprio perché sono figli di Dio. Ciò che ha quindi chiesto è di fare una legge sulle unioni civili. Tuttavia è vero che il Papa parla di unioni civile e non unione religiosa. Quindi effettivamente non ha parlato per conto della chiesa ma per conto della legge e dello stato. Il motivo che respingerebbe la benedizione di queste unioni.

Sarebbe che andrebbero a creare un’analogia al disegno di Dio presentato dall’unione di un’uomo e una donna. Pertanto non si può sconvolgere ciò che è scritto da migliaia di secoli fa. Viene poi aggiunto che non è una questione discriminante ma bensì è il rispetto del rito liturgico. Così com’è stato scritto e viene portato avanti da secoli. Nonostante questa giustificazione moltissime persone non ci stanno e si ribellano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Alessandra Amoroso è tra quelli che hanno pubblicato una foto in onore degli omosessuali, scrivendo:”L’amore non fa distinzioni, l’amore non ha bisogno di benedizioni”. Un messaggio che arriva chiaro in risposta alle parole del Vaticano. Se loro non danno la benedizione allora non serve per vivere il loro amore.