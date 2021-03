Alice De Bortoli, la FOTOGALLERY è esplosiva: “Fai un bel respiro e…”

Alice De Bortoli diventa ogni giorno più bella. La recente fotogallery ha messo d’accordo tutti: tripudio di likes e commenti per lei

Dopo l’esperienza a “Il Collegio 3”, ad Alice De Bortoli si è offerta la possibilità di diventare una vera e propria star dei social. La 17enne di Treviso, che partecipò al docu-reality circa 3 anni fa, era già seguitissima all’epoca della messa in onda del programma, ma di puntata in puntata la De Bortoli ha acquisito ulteriore notorietà. Attualmente, Alice vanta infatti un popolo di sostenitori pari a circa 2 milioni di followers, e certamente non è da escludere che la ragazza possa affermarsi nell’ambito mondo dei social. L’ultima fotogallery, postata solo poche ore fa, le ha già fatto guadagnare 90mila likes.

Alice De Bortoli, la FOTOGALLERY conquista: tripudio di likes

Quattro foto che sono un vero poker d’assi per gli utenti di Instagram. La trevigiana dai lunghi capelli biondi e dagli occhi nocciola, che appare ogni giorno più bella, ha sedotto tutti anche oggi con l’ingenuità e la semplicità che caratterizzano i suoi anni. Negli scatti, Alice indossa un top nero a bretelle e dei pantaloni rosa, che sfoggia elegantemente attraverso pose da vera diva.

“E’ tutto ok. Prendi fiato, fai un bel respiro e ricomincia“, ha scritto la 17enne nella didascalia, lasciando intendere di star attraversando un momento decisamente non semplice della sua vita. I fan si sono subito domandati che cosa possa esserle accaduto: che la De Bortoli stia uscendo da una delusione amorosa?

Di certo, gli apprezzamenti sotto allo scatto non potevano mancare. “Stupenda“, “Diva“, scrivono i suoi followers, e qualcuno azzarda anche una domanda più intima: “‘E’ tutto ok’. Sicura?“.