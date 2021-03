Anna Tatangelo in compagnia dell’amico più fedele…sublime – FOTO

Anna Tatangelo attraverso i social trova sempre un modo per intrufolarsi nei sogni più proibiti dei suoi tantissimi fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo è uno di quei pochi personaggi del mondo dello spettacolo capaci di farsi amare dal pubblico non soltanto grazie alla bellezza e al talento ma anche per la dolcezza infinita. In una delle sue ultime stories la cantante di Sora si è lasciata ritrarre probabilmente alla prese con un nuovo progetto musicale. Di fronte a lei il suo microfono, fedele compagno di mille esperienze ed emozioni. Anna con la sola immagine in cui semplicemente indossa una t-shirt bianca è riuscita ad infiammare il cuore dei tantissimi follower di Instagram. Ad incantare i suoi inconfondibili e profondi occhi che sono messi ancora di più in risalto dal trucco anche se leggero. Le labbra carnose e il movimento delle ciglia, degno di un personaggio delle migliori favole, sono riuscite a fare il resto. Con pochi dettagli infatti la Tatangelo ancora una volta ha avuto la capacità di mettere ai suoi piedi il popolo dei social.

Anna Tatangelo ha ispirato canzone di Arisa?

Ad ogni edizione del Festival di Sanremo la stampa, e non solo, riesce sempre a trovare degli spunti curiosi ed interessanti per accendere la fantasia del pubblico. Nella 71esima edizione della kermesse canora fra i vari argomento che hanno tenuto banco c’è stata anche la canzone di Arisa “Potevi fare di più“. Fin dalla sua presentazione sul palco dell’Ariston il brano scritto per l’artista da Gigi D’Alessio sembrava essere ricco di riferimenti proprio ad Anna Tatangelo. In molti infatti hanno voluto leggere nella storia d’amore finita cantata da Arisa quasi uno sfogo dell’autore nei confronti della sua ex compagna. La relazione fra D’Alessio e Anna Tatangelo è durata ben 15 anni e coronata anche dalla nascita di un figlio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Quando un sentimento tanto importante purtroppo si esaurisce non può certo stupire se un artista come quello napoletano possa sentirsi ispirato a mettere ciò che prova in un testo. Nessuno dei diretti interessati però ha mai sentito il bisogno di confermare o smentire la veridicità del riferimento al loro intenso legame della canzone.