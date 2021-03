Anna Tatangelo con l’uomo della sua vita e lo fa vedere ai fan – FOTO

Anna Tatangelo ha incuriosito i followers con uno scatto particolare, mostrando a tutti l’uomo della sua vita.

Anna Tatangelo, in questo lungo anno, ha abituato la sua platea a scatti fenomenali. Dopo la rottura con il suo compagno storico Gigi D’Alessio, la classe 1987 ha cambiato radicalmente il suo look. La nativa di Sora, conosciuta da tutti per il suo incredibile talento nella musica, lascia spesso a bocca aperta pubblicando fotografie in cui mette in mostra la sua bellezza straordinaria e il suo fisico da cardiopalma.

Anna, quest’oggi, ha postato online una foto completamente diversa rispetto al solito. La cantante ha deciso di sorprendere i suoi seguaci mostrando a tutti l’uomo della sua vita. La dedica scritta nella didascalia è toccante ed emozionante.

Anna Tatangelo, lo scatto con l’uomo della sua vita

Anna, poco fa, ha condiviso online una fotografia bellissima. La nativa di Sora è accanto all’uomo della sua vita, suo padre. La 34enne ha deciso di celebrare il giorno del compleanno del suo genitore scrivendo una dedica incredibilmente emozionante nella didascalia.

In primis, la talentuosa cantante ha svelato a tutti come è nata la sua passione per la musica. “Tante volte mi chiedono come è iniziato il mio amore per la musica, come é cominciato tutto…e chi mi ha dato una mano a credere in me stessa. Ecco che di colpo mi vieni in mente tu, Papà”. Il padre, infatti, ha iscritto sua figlia (in età tenerissima) a numerosi concorsi -compreso lo Zecchino D’Oro- e l’ha accompagnata al Festival di Sanremo del 2002 (vinse la categoria giovani).

La Tatangelo, in questi giorni, sta onorando i suoi genitori tramite i suoi canali social. Qualche giorno fa, la 34enne condivise un post in cui era presente una fotografia che la ritraeva (piccolissima) in braccio alla madre.