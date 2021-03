Annalisa, divano e spacco travolgente: la cantante è una bomba – FOTO

Annalisa. La cantante di Savona pubblica su Instagram immagini sensuali provenienti dal backstage di un suo videoclip. Raggiante come sempre

La cantante Annalisa sta vivendo un periodo trionfale per quanto riguarda la sua carriera. La sua recentissima partecipazione alla 71^ edizione al Festival di Sanremo le ha fatto guadagnare un buon settimo posto. L’esperienza le è servita come vetrina e per dare avvio a un suo straordinario progetto che sta sponsorizzando sui social con grande orgoglio.

E’ uscita infatti una riedizione del suo ultimo album, Nuda, diffuso lo scorso settembre. Si tratta di un album d’inediti, il suo settimo lavoro in studio: 13 brani che vedono la partecipazione di nomi di spicco come J-Ax, Chadia Rodríguez, Rkomi e Achille Lauro. Dallo scorso 12 marzo è disponibile all’acquisto Nuda10, che conterrà anche la canzone portata alla kermesse canora di Sanremo (appunto dal titolo Dieci ). Non solo, saranno presenti anche cinque bonus track, tra cui le nuove incisioni dei singoli Alice e il blu e Il mondo prima di te, realizzata con Michele Bravi.

Annalisa: una dea su Instagram

Grandi consensi anche al di fuori dell’ambito musicale per Annalisa. Seguitissima sul suo profilo Instagram, conta fino oggi oltre 1,5 milioni di follower che attendono con trepidazione i suoi aggiornamenti. Il 31 marzo alle 18.30 sarà in diretta online per la Feltrinelli per un evento esclusivo in cui racconterà di più sul suo nuovo progetto musicale.

L’ultimo scatto diffuso sul web la vede in una sequenza di due foto. Sdraita su un divano di velluto rosa con una mise molto provocante: un vestitino cortissimo color senape, che la fascia dolcemente e lascia scoperte le sue gambe perfette. “On stage vs Backstage.

In ogni caso Team Divano” – scrive in didascalia.

Tripudio di consensi per lei da parte dei follower: “Team divano anche io ovviamente (con Nuda10 tra le orecchie)”, “Ho appena ricevuto la mia copia autografata di Dieci! Una meraviglia. P.S. anche io sono del Team Divano!”. “Grande Annalisa”, “Una divinità superiore”.