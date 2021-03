Avanti un Altro, la concorrente mette in difficoltà Bonolis: “Quali uccelli preferisce?”

Ad Avanti un Altro, la concorrente Valeria ha decisamente messo in difficoltà Paolo Bonolis: “Quali uccelli preferisce?”

Come ogni sera, Avanti un Altro torna a rallegrare i telespettatori di Canale Cinque con i suoi protagonisti decisamente stravaganti. La puntata di oggi, tuttavia, si è aperta con un toccante messaggio che Paolo Bonolis ha pronunciato per ricordare le vittime del coronavirus. Dopo l’istituzione della giornata nazionale per le vittime da Covid, infatti, quasi tutte le trasmissioni hanno dedicato uno spazio all’argomento, dimostrando di aver aderito all’iniziativa.

Dopo la breve introduzione, la puntata è iniziata nel clima di divertimento e distensione che contraddistingue la trasmissione. Paolo Bonolis, dopo aver salutato il primo concorrente, ha fatto accomodare la giovane Valeria, una partecipante che ha fin da subito catturato le attenzioni del pubblico per il look appariscente e i numerosi tatuaggi. Tuttavia, una frase della concorrente ha decisamente messo in difficoltà il conduttore, che non aveva mai reagito così.

Avanti un altro, Bonolis spiazzato: “Quali uccelli preferisce?”

Prima di dare il via alla gara, Paolo Bonolis ha rivolto le consuete domande alla concorrente Valeria, permettendole di presentarsi al pubblico a casa. La giovane, che di professione è assistente di un bambino con gravi disabilità, ha fatto sorridere tutti quando ha raccontato della sua più grande passione. Il conduttore, affiancato da Luca Laurenti, è rimasto spiazzato dalle esternazioni ascoltate.

“Ho una grande passione per gli uccelli, mio padre da piccola mi aveva anche comprato una gabbia dove tenerli“. Bonolis, che non poteva non cogliere l’occasione di sdrammatizzare l’atmosfera con le sue irriverenti battute, le ha replicato seduta stante: “Quali uccelli preferisce?“. Notando poi che i presenti erano scoppiati in una fragorosa risata, il conduttore li ha apostrofati con grande stizza: “Pensate sempre male! Stavamo solo parlando di uccelli“.

La concorrente ha poi rincarato la dose con queste affermazioni: “Mi piace ascoltare il loro canto“. E, su richiesta di Bonolis, Valeria ha iniziato ad imitare i versi di una serie di uccelli: un siparietto senza dubbio imperdibile, che ad Avanti un Altro non potrebbe di certo mancare.