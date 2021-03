Libertà di essere e di esprimere sé stessi, senza giudizio e senza etichette. Questo è l’ideale alla base del nuovo must have di Stradivarius: il giubbotto di jeans Primavera 2021 che indossa Beatrice Vendramin.

Attrice e modella, la ventenne Beatrice Vendramin diventa ambassador di Stradivarius e simbolo dell’inno del brand sulla difesa della propria personalità.

La fidanzata di Fred de Palma, il cantante che ci ha fatti ballare sulle note di Una volta Ancora e Paloma, si mostra in un look denim decisamente in linea con le tendenze moda Primavera 2021.

Di un’incantevole bellezza, Beatrice, nata in Brianza il 15 Giugno del 2000, è diventata un punto di riferimento per la Generazione Z, ed è per questo che Stradivarius l’ha scelta come rappresentante della nuova collezione Primavera Estate 2021.

L’ultimo post sul suo profilo ufficiale Instagram è estremamente dinamico e la vediamo alle prese con una giravolta dopo l’altra mentre ci mostra il nuovo must have della moda di questo periodo “di transizione”.

Il giubbotto di jeans di Stradivarius: l’ambassador Beatrice Vendramin si fa portavoce della lotta per la libertà d’essere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Vendramin (@beatricevendramin)

Tre nuance di denim combinate tra loro in un gioco geometrico che rende questo capo decisamente vivace.

Taglio oversize, collo a revers, tasche con patta, maniche lunghe: questo giubbotto viene abbinato sulla modella ad una minigonna con lo stesso motivo.

Ma siamo di fronte ad un coprispalla che cade a pennello su un qualsiasi jeans ton sur ton con una delle tre tonalità, di qualsiasi taglio e qualsiasi lunghezza. Completiamo il look con un sandalo o un paio di sneakers, ed ecco un outfit completely denim decisamente cool.

Non ci lascia indifferenti il messaggio che Stradivarius ha voluto lanciare con questa campagna Primavera Estate 2021. Beatrice Vendramin diventa espressione di un inno che ha come ideale il riconoscimento della propria diversità: un concetto sintetizzato dal brand con l’hashtag #LOVEALLYOURVARIUS.

Varius è un movimento sociale che difende con tutte le forze il fatto che nessuno è uguale all’altro e non dobbiamo definirci. E’ una campagna contro le etichette che portano le persone a catalogarsi e giudicarsi a prescindere in base agli outfit, ai profili social, al modo di esprimersi, senza sforzarsi di conoscersi e scoprire il lato più intimo e nascosto di ognuno.

Beatrice Vendramin diventa parte di un gruppo di 8 ambassador internazionali che si fanno portavoce di questo importante messaggio che ha già raggiunto 17 milioni di persone in tutto il mondo.