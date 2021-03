Carlotta Mantovan, la vedova di Frizzi in bikini e finalmente sorridente – FOTO

Carlotta Mantovan allieta l’animo dei followers: in bikini, la conduttrice si gode il primo sole. Bellissima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

Sorridente, finalmente un momento di relax per Carlotta Mantovan, la conduttrice RAI moglie dell’indimenticato Fabrizio Frizzi. Bellissima, si gode un momento di sole in bikini. Primo sole scrive la diretta interessata sul proprio profilo Instagram che vanta oltre 70 mila followers. Tantissimi i like ed i commenti per Carlotta.

Look diverso, più deciso…sebbene lo scatto sia in bianco e nero non sfugge la chioma bionda ed il caschetto. Un’occasione per la giornalista di tagliare col passato pieno di sofferenza per proiettarsi verso un futuro più roseo in compagnia della piccola Stella di 7 anni nata dal matrimonio con il noto conduttore, scomparso prematuramente.

Carlotta Mantovan, il confronto con l’ex

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

A quasi tre anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, il conduttore ha lasciato tanto amore, non solo di Carlotta, Stella ma anche di Rita Dalla Chiesa. La giornalista trae l’occasione per commentare le foto di Carlotta con emoji amorevoli. Un gesto nobilissimo che non passa inosservato sul web.

Una follower infatti scrive: solo delle persone speciali ed estremamente intelligenti possono avere un legame così unico come quello che unisce voi due…❤️. Un commento che non ha lasciato indifferente Dalla Chiesa che ha risposto con un like. Carlotta invece – a quanto pare – non interagisce molto con i follower e non risponde ai commenti spontanei e dolci di Rita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

Rita Dalla Chiesa è la prima moglie del conduttore RAI, uniti da dieci anni di matrimonio. Raro vedere questi momenti autentici, soprattutto sui social.