Un ragazzo di soli 24 anni è deceduto nel sonno nella notte tra martedì e mercoledì all’interno della sua abitazione di Carrara.

Dramma a Carrara, dove un ragazzo di 24 anni è morto nella notte tra martedì e mercoledì nella sua abitazione. Il giovane è stato ritrovato esanime nel suo letto dai familiari, i quali, dopo essersi accorti che il 24enne non respirava, hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Dai primi riscontri pare che il decesso possa essere sopraggiunto per cause naturali, forse legate a dei problemi cardiovascolari.

Un ragazzo di soli 24 anni è morto nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 marzo nella sua abitazione di Carrara. Il giovane Leopoldo Thomas Tragni è stato ritrovato dai familiari nel suo letto esanime. Stando a quanto scrive la redazione de Il Tirreno, quest’ultimi accortisi che il 24enne non si svegliava hanno chiamato i soccorsi. Presso l’abitazione sono arrivati i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo.

Si ipotizza, riferisce Il Tirreno, che Leopoldo Thomas possa essere stato colpito da un malore nel sonno, forse un infarto. Il decesso, dunque, dai primi accertamenti sembra possa essere sopraggiunto per cause naturali, forse legate a problemi cardiovascolari. Il 24enne non soffriva di alcuna patologia in particolare e nulla aveva fatto presagire una simile tragedia che ha sconvolto la famiglia e l’intera comunità di Carrara.

Il corpo, come riporta la redazione de Il Tirreno, è stato trasferito presso l’obitorio, dove in molti si sono recati in molti. I funerali del ragazzo, che lascia i genitori ed il fratello più piccolo, verranno celebrati domani pomeriggio, venerdì 19 marzo, alle 15 presso la chiesa parrocchiale del Bambin Gesù.