Chiara Ferragni ha postato una foto senza veli davanti allo specchio. Pioggia di critiche per l’influencer che non tarda a rispondere.

Chiara Ferragni nell’occhio del ciclone per una foto postata un’ora fa in cui appare senza veli. L’influencer infatti mostra davanti allo specchio il pancione e nasconde il lato A con il braccio. Lo scatto è molto tenero, rappresenta la maternità a 360° e tantissimi sono i like, quasi un milione. Tuttavia non sono mancate – anche in questo caso – le critiche.

Molte infatti non avrebbero apprezzato. Ma ciò che ha colpito particolarmente l’influencer sono le motivazioni addotte dalle followers, tutte donne peraltro. In particolare, tra le storie la Ferragni ha postato un commento in cui viene detto che questa decisione di immortalarsi in tal modo sarebbe come irrispettoso nei confronti del marito, Fedez. La risposta della Ferragni non tarda ad arrivare.

Chiara Ferragni attaccata sul web, lei risponde così

Non era necessario far vedere a tutti come sei fatta…Chiara Ferragni spiega che la foto è nata così per caso, dopo aver coccolato il pancione con l’olio idratante. E poi afferma quanto sia triste che nel 2021 ancora ci siano donne che parlino in questo modo ancorandosi a vecchi retaggi del passato.

Noi siamo libere, così conclude la Ferragni palesando un certo disagio per gli attacchi gratuiti ricevuti. I mariti poi, devono amare chi hanno accanto senza intervenire sui propri contenuti social e su ciò che concerne il proprio corpo. Niente di più saggio!

Pochi minuti fa Fedez ha risposto agli attacchi contro la moglie usando la sua migliore carta, l’ironia. La foto non ha bisogno di spiegazioni, è perfetta così.