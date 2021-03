Chiara Ferragni. L’ imprenditrice digitale e influencer più famosa d’Italia rivela ai suoi follower cosa le manca in questo periodo di restrizioni dovute alla pandemia

Com’è noto, Chiara Ferragni è l’influencer più famosa e seguita d’Italia oltre a essere un fenomeno imprenditoriale. Il suo lavoro, fin dagli esordi, si svolge principalmente sul web come piattaforma privilegiata per portare avanti il suo brand, i progetti e le iniziative di cui si è fatta promotrice. Il confine tra la sua vita social e quella privata è molto labile.

La sua storia d’amore con Fedez, la proposta di matrimonio, la nascita del primo figlio, le nozze, le vacanze, la famiglia… tutto alla mercè del pubblico. Eppure, buona parte di ciò che rappresenta Chiara Ferragni è dovuto anche alla sua esposizione dal vivo e alla partecipazione ai grandi eventi mondani che, da un anno a questa parte, sono assolutamente fuori discussione.

Nell’ultimo post diffuso sul web scrive: “I miss red carpet events” (Traduz. “Mi mancano gli eveti sul red carpet”). Vestiti sfavillanti degli stilisti più celebrati, acconciature da sogno, scarpe incantevoli, fotografi tutti per lei: riusciamo bene a comprendere che le manchi quella sensazione di magnificenza unica, concessa solo a pochi vip. Ovviamente, Chiara Ferragni è ben consapevole di cosa comporti anche a livello economico la disfatta di queste manifestazioni platinate, non solo per i protagonisti davanti ai riflettori, ma soprattutto per le persone che ci lavorano dietro le quinte.

Chiara Ferragni: un futuro “rosa”

Un roseo futuro è quello che attende Chiara Ferragni. L’influencer è agli sgoccioli della sua seconda gravidanza. E’ incinta di una bambina che renderà lei e il marito, il cantante rap Fedez, nuovamente genitori.

Della piccola si sa solo che avrà un nome che inizia per V. Almeno così si è ipotizzato dalla giacca che indossava il futuro neo papà il capo di abbigliamento, firmate Versace, aveva stampate le iniziali di tutti i membri della famiglia. Molti ipotizzano che possa chiamarsi Vittoria. Sarà proprio così? Dovremo attendere pochissimo per scoprirlo. Chiara Ferragni ha comunicato di essere entrata nella 38^ settimana di gradidanza. Baby Ferragnez number two è in arrivo.

Nel frattempo, il prossimo venerdì 19 Marzo il piccolo Leone spegnerà 3 candeline. Si annuncia una grande festa con mamma e papà, seppur in zona rossa.