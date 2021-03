Chiara Nasti, la sexy influencer sconvolge il web ad ogni FOTO…da brividi!

Chiara Nasti grazie alle immagini regalate ai fan attraverso i social riesce a mandare al manicomio migliaia di persone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Chiara Nasti sembra davvero incontenibile sul suo profilo Instagram. Ogni foto o video condiviso infatti dimostra di essere un vero e proprio attentato alla salute pubblica. La bellissima influencer napoletana infatti in ogni scatto, grazie alla sua bellezza delicata e all’ironia di cui è dotata, riesce a farsi sempre più spazio nel cuore dei follower. Nelle sue stories più recenti si è scattata un meraviglioso selfie mentre è distesa a terra su un morbido tappeto. La prospettiva purtroppo non riesce ad esaltare il fisico da urlo ma sono ben in evidenza il generoso décolleté e soprattutto i delicati lineamenti del viso. In questa foto Chiara sembra avere quasi un espressione annoiata o comunque di chi è in attesa che arrivi qualcuno o qualcosa a rallegrarle la giornata. Una sfida che di sicuro uno dei suoi quasi due milioni di follower sarebbe ben felice di accettare pur di vedersi dedicato un meraviglioso sorriso.

Chiara Nasti sempre di più regina dei social

Chiara Nasti è una delle influencer più note e conosciute dei social grazie ai quasi due milioni di follower che la seguono adoranti attraverso il suo profilo Instagram. La sua “carriera” è iniziata da giovanissima quando appena 16enne ha iniziato ad usare Facebook per dispensare i suoi consigli di moda. Nel 2016 ha addirittura pubblicato un libro “Diario di una fashion blogger” nel quale ha raccontato quella che è la sua esperienza e il suo punto di vista in un settore popolato da sempre più persone. Chiara è stata, nel 2018, fra i partecipanti de “L’Isola dei famosi” facendo però poco più che una comparsata. L’influencer infatti in quell’occasione decise di lasciare il programma ancora prima del suo inizio.

Sempre più amata sui social Chiara quotidianamente condivide con il suo pubblico non soltanto le solite campagne pubblicitarie ma anche momenti della sua vita privata. In particolare qualche giorno fa ha voluto dare un messaggio di incoraggiamento al suo compagno Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma è infatti lontano dal campo di calcio da diverso tempo a causa di un infortunio.