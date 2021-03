Claudia Ruggeri, la bomba sexy di Avanti un altro: “Che favola” – FOTO

Claudia Ruggeri ad Avanti un altro fa scintille, i suoi outfit e le sue pose fanno impazzire il pubblico, spettacolare

E’ tornato il programma che tutti stavano aspettando, Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti fa il pieno di novità. Il pubblico impazzisce per questa trasmissione d’intrattenimento e divertimento, per non parlare poi delle Bonas, il trio delle meraviglie è tornato in pista e regala ogni sera grandi emozioni ai telespettatori e agli ospiti in studio. Tra queste Claudia Ruggeri, nonché cognata del conduttore Bonolis, è Miss Claudia su Instagram, anche lì si lascia andare a scatti sexy e sensazionali.

LEGGI ANCHE>>>Claudia Ruggeri, in mezzo è tutto scoperto e puoi solo ammirare e sognare-FOTO

Claudia Ruggeri: Avanti un altro e poi?

LEGGI ANCHE>>>Claudia Ruggeri semplicemente devastante. Intimo da urlo, è clamorosa – FOTO

Dopo il successo di Avanti un altro già della scorsa stagione, la Ruggeri è ormai una tra le più seguite sui social dove condivide momenti del lavoro e del suo tempo libero, da sola o in compagnia. E’ arriva ad avere un milione di follower che ogni giorno sono pronti a commentare e lasciare un like sotto le foto e i video. L’ultimo post rimanda al programma ed è una foto di una delle ultime puntate. La bonas si mostra con un vestito arancione e a fantasia, in una posa sexy e unica. Il sorriso non manca mai. Voto? 10.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Le sue gambe parlano da sole, muscolose e tirate, semi aperte fanno sfogare la fantasia del pubblico e del web, visto che la foto è diventata immediatamente virale. Tacchi a spillo e si va in onda. “Che favola” scrive un utente; “Sei splendida” aggiunge un altro; “Favolosa” continua un fan. Insomma anche questa volta la cognata di Bonolis ha raggiunto l’apice della bellezza, non ci resta che aspettarla nella prossima puntata.