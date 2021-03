Clizia Incorvaia sembra una adolescente con quell’outfit che mostra su Instagram, le sue foto fanno il giro del web

Clizia Incorvaia, l’influencer che ha fatto innamorare Paolo Ciavarro e tutto il pubblico italiano, si mostra su Instagram in un modo semplice ma allo stesso tempo originale. Dopo il successo riscontrato al Grande Fratello Vip, la donna ha un po’ abbandonato la strada della televisione dedicando più tempo al suo fidanzato e a sua figlia, avuta dal matrimonio con il cantante Francesco Sarcina. Molti sperano nelle seconde nozze, ma per il momento non c’è niente di certo.

LEGGI ANCHE>>>>Clizia Incorvaia da impazzire: in rossonero per Paolo Ciavarro – FOTO

Clizia Incorvaia: altro che matrimonio, un passo indietro

LEGGI ANCHE>>>Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposano? L’indizio scatena i fans

Se molti pensano ad un possibile matrimonio tra Clizia e Paolo, la donna invece sembra mostrare tutt’altro. Su Instagram infatti torna indietro e lo fa indossando un outfit leggero che allude ad un momento di spensieratezza. Sembra un’adolescente, una ragazza al primo appuntamento e alla prima uscita. Così, indossando una gonna a quadri celeste e una camicia bianca fa un tuffo nel passato e le nozze possono attendere. E poi a quanto pare il ragazzo non ha fatto ancora il primo passo, l’anello non si è ancora visto e quindi è tutto nel limbo. Per il momento i due innamorati si godono la loro storia così com’è, alla luce del sole e senza filtri.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Da quando sono usciti dal Grande Fratello Vip non si sono più lasciati ed intorno a loro hanno creato una community che li supporta e li ammira in ogni situazione. Ormai il matrimonio con il suo ex è acqua passata e quanto pare anche il presunto tradimento che li ha fatti lasciare. Nel suo futuro solo l’amore per il suo Paolo.