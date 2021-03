Eleonora Pedron torna in tv e sceglie un outfit che spacca. Total look nero e tacchi che ti fanno girare la testa: incredibile

Eleonora Pedron torna in tv ed è un’esplosione di bellezza, sensualità, ma anche classe ed eleganza. Non la vedevamo da un po’ sugli schermi e di certo i suoi fan saranno attaccati alla tv a seguirla. La bella bionda dedica la maggior parte del suo tempo ai suoi figli nati dalla sua precedente e di certo importante relazione con Max Biaggi. I due si sono lasciati da molto ormai ma per tutti restano una storica coppia.

La separazione per lei non è stata facile, lo ha confessato, ma poi la vita è sempre pronta a stupirti, si sa. È la stessa Eleonora che qualche settimana fa lo ha ammesso raccontando la sua attuale relazione con l’attore Fabio Troiano, conosciuto per caso su un treno Roma-Milano.

Entrambi non avrebbero dovuto prendere quel treno e invece si sono ritrovati seduti fianco a fianco, nemmeno una parola se non alla fine. Ed è da lì che è nato tutto, un rapporto che si consolida giorno dopo giorno anche se i due vivono lontani: lui a Roma, lei a Monaco, rimasta anche dopo la rottura con Biaggi proprio per non far allontanare troppo i piccoli dal papà.

Eleonora Pedron torna in tv: la reazione è wow

La reazione di fronte alle nuove foto di Eleonora Pedron è solo una: wow! La showgirl è a dir poco fantastica. Elegante in un outfit nero e tacchi a spillo che spiccano. Ha scelto un bel paio di decolleté rosso fuoco e lucide, con tacco 12.

Un accessorio che non passa inosservato e che si fa notare rispetto al tailleur nero che indossa con sottogiacca anche nera e leggermente trasparente. Ma c’è un altro dettaglio con il quale le scarpe si accostano: il rossetto.

“Pronti per un nuovo e divertente appuntamento con @guessmyageit !!! Stasera alle 20h30 su @tv8it con @enricopapiofficial !!!!✌🏻”. Così scrive nella didascalia al post che contiene due belle foto.

Una in camerino nella quale ci mostra il suo total look e una insieme al presentatore, spalle contro spalle, pronti ad entrare in studio. Applausi per la belle Eleonora e tanti commenti di complimenti per lei e il suo look.