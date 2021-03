Elisa Isoardi, a “L’Isola dei famosi” sono tutti pazzi di lei – VIDEO

Elisa Isoardi è già da ora la regina de “L’Isola dei famosi”. Compagni di viaggio e pubblico la riempiono di complimenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi è una dei concorrenti de L’Isola dei Famosi, la nuova edizione del reality di Canale 5 tornato dopo lo stop dello scorso anno per via della pandemia, con al timone la bella Ilary Blasi.

Il nome della conduttrice Rai era circolato fin dal principio, poi tra rumors e chiacchiere, alla fine è stato confermato. Uno dei volti sui quali si focalizza la massima attenzione. Non solo perché è bella e intraprendente, ma anche perché per lei c’è stato un grande passaggio da casa Rai, dove al momento però si vedeva solo come ospite di alcuni programmi senza avere una conduzione tutta sua, a Mediaset.

E alcuni si chiedono già da ora, avrà un futuro nelle reti del Biscione? O è solo un passaggio momentaneo? Questo lo vedremo alla fine dell’avventura in Honduras che potrebbe durare anche a lungo per Elisa che già da ora è ben voluta da tutti.

LEGGI ANCHE –> Matilde Brandi, gambe lunghissime è divina: outfit da sogno – Foto

Elisa Isoardi, è lei la regina de “L’Isola dei famosi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

LEGGI ANCHE –> Bianca Guaccero bellissima nel suo armadio, gambe scoperte e lato A in vista-FOTO

Sono tutti pazzi per Elisa Isoardi a L’Isola dei Famosi. Per il momento è senza dubbio lei la regina del gruppo. C’è chi ha già mosso molti apprezzamenti sulla conduttrice. Il visconte Guglielmotti la definisce una “leader naturale”, come colei che si pone sempre in maniera educata ed elegante per cercare di risolvere il problema ha detto alle telecamere. E poi a lei direttamente ha aggiunto: “Tu che sei la migliore di tutti noi, dove mettiamo il fuoco?”.

La Isoardi che fa parte del gruppo dei rafinados mette d’accordo i suoi compagni d’avventura in Honduras. Akash Kumar che sta facendo discutere per la sua reale identità e per i suoi occhi che non sarebbero naturali ma frutto della chirurgia, l’ha definita non solo come intelligente ma anche astuta. E un’altra grande donna del gruppo come Angela Melillo parla di Elisa come un “supporto, una grande compagna e un punto di riferimento”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

E poi c’è il suo pubblico che da casa la celebra e la incoraggia. Sotto al video, che ha raggiunto più di 60 mila visualizzazioni, che mostra questi pareri positivi dei suoi compagni di viaggi, si rincorrono i commenti, tutti di supporto per la regina dell’Isola.