La bella Federica Nargi ha fatto una live ieri su Buddyfit, si è allenata insieme a tutti quelli che seguono i programmi del brand

L’ex velina Federica Nargi appare in splendida forma nella live di Buddyfit che ha fatto ieri per la prima volta. In moltissimi hanno partecipato proprio perché come coach c’era la bellissima Nargi. Nella didascalia ha scritto:”Prima Live insieme andata. Eravate tantissimi e per chi non si fosse collegato ieri, c’è una settimana per recuperare la lezione su buddyfit replay”. Il brand ha risposto sotto la sua foto scrivendo:”Che esperienza”.

Federica Nargi festeggia i due anni della sua secondogenita

La bella ex velina ha festeggiato due giorni fa il compleanno della sua secondogenita Beatrice, che ha compiuto 2 anni. Hanno festeggiato in casa solo loro 4 per ovvi motivi legati alle misure di sicurezza contro il covid-19. La famiglia è apparsa raggiante e felice per festeggiare i due anni con la piccola Beatrice. Alessandro Matri e Federica Nargi hanno un’altra figlia più grande Sofia. Nelle foto del compleanno si vede la piccola Beatrice ridere e giocare e fare anche i biscotti insieme alla sorella. Tantissimi i commenti dei personaggi noti sotto al post della Nargi. Hanno commentato Elisabetta Gregoraci, Beatrice Valli, Costanza Caracciolo e anche Paolo Cannovaro insieme a tanti altri.

La modella romana ha condiviso un’altro post della bimba nei suoi primi 2 anni di vita, e sotto ha scritto una dedica dolcissima. “E così sono già passati due anni dal nostro tanto atteso e amato primo incontro. Tu il miracolo che ha stravolto la mia esistenza per la seconda volta. Tu che mi hai reso una mamma migliore. Tu che mi hai insegnato che l’amore non ha limiti. Tu fonte di energia e felicità: Beatrice. Tu e la tua sorellona Sofi siete la cosa più bella che io abbia mai potuto avere nella mia vita. Buon compleanno sorrisone della mamma”. La Nargi era andata a Verissimo per raccontare della sua seconda gravidanza.

Aveva spiegato che ha scoperto di essere incinta quando era a Formentera in vacanza. Un’altra femmina per mamma Federica e papà Alessandro. Entrambi però contenti del risultato, non si è parlato del desiderato maschio a Matri va bene così è al settimo cielo. Per il momento non si parla di un terzo bebè, staremo a vedere, sono giovani quindi di tempo ne hanno.