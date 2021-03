La favolosa conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana pubblica una foto scattata da sua figlia per un corso di fotografia.

La foto della Panicucci è stata scattata dalla figlia Sofia per il suo corso di fotografia.

Sotto all’immagine, la giovane fotografa ha inserito una lunga didascalia che termina così: “Il messaggio di questa immagine è mostrare come le piccole cose possano portarci felicità in questo anno difficile“.

La Panicucci la ringrazia con questo post su Instagram, che ha ricevuto più di 12.000 mi piace e 400 commenti, in circa un’ora: in poco tempo è già virale!

Nello scatto, la bella conduttrice ride di cuore, con indosso gli occhiali da sole e moltissimi accessori super glamour: è semplicemente uno schianto!

Federica Panicucci è sempre una scoperta: oltre ad essere conduttrice, è anche una stella del cinema!

Tutta l’Italia conosce la Panicucci per le trasmissioni televisive a cui ha partecipato o che ha condotto.

In realtà Federica ha anche avuto qualche esperienza come attrice e comparsa, tra cui ricordiamo: il film ‘Laura non c’è‘, con il regista Antonio Bonifacio; la serie tv ‘Balliamo e cantiamo con Licia‘, con il regista Francesco Vicario (andata in onda su Italia 1); la fiction ‘I Cesaroni‘, in cui l’abbiamo vista nell’episodio 2×23; oppure la sitcom ‘Buona la prima!‘, a cui ha partecipato come guest star negli episodi 2×15 e 4×03.

Il pubblico l’ha amata sin dai suoi esordi: Federica è entrata nel cuore degli italiani grazie alla sua bellezza, alla sua personalità e al suo eccezionale talento!