Floriana Messina lo stacco di coscia da vertigini con il mini abito-FOTO

La bella Floriana Messina condivide una foto in cui appare sensuale e prorompente con indosso un mini abito bianco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

La Messima condivide una foto su instagram con indosso un mini abito bianco che mette in mostra tutte le sue forme procaci. Indossa tacchi a spillo da vertigini ed è seduta con eleganza su una sedia a sgabello. I commenti degli utenti sono tantissimi, la riempiono di complimenti: “Ciao Floriana sei una bambola”, “Queen of Italy”, e ancora “Divina”. Il suo stile ricorda molto le Kardashian, capelli lunghi neri, seno enorme, labbra carnose e lato B che esplode.

LEGGI ANCHE>>>Ainett Stephens. La “gatta nera” esce gli artigli e non solo: che fisico! – FOTO

Floriana Messina tra le influencer più sexy d’Italia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Sabrina Salerno in nero è magnifica, una dea in mezzo alla natura-FOTO

La bella Messina è sicuramente tra le influencer più sensuali d’Italia, le sue forme e lineamenti mediterranei conquistano il web. Su Instagram ha infatti 729 mila follower, la conduttrice Italo-colombiana. Otre ad essere un’influencer fa la giornalista sportiva e presentatrice tv. Ogni tanto fa la speaker radio anche e ama ballare la salsa e la baciata. Ciò che appare nelle foto precedenti della Messina, ai tempi del Grande Fratello, è che il suo viso ha subito non pochi ritocchi chirurgici. Le labbra sono state gonfiate molto e il naso sempre essere più sottile.

Anche il fisico è cambiato notevolmente, sembra infatti irriconoscibile. Al Grande Fratello ce la ricordiamo sotto la doccia con un fisico decisamente diverso. Il seno era piccolo e aveva qualche chilo in più Ad oggi appare con un addome scolpito e il seno enorme, chiaramente ha subito una mastoplastica additiva. Appare più tonica e allenata. Quando era nel reality, diceva che gli uomini non le resistevano e che lei li trattava malissimo. Inoltre era convinta di oscurare le altre donne, ma non ha chiarito se esteticamente o caratterialmente. Oggi appare molto diversa e più sicura di sè, gli scatti che fa su instagram sono sensuali.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Ama mettere in mostra il suo nuovo corpo tonico e sexy non c’è dubbio. Le pose sono sempre molto provocanti, lei ci gioca molto. Esibisce molto il seno enorme e il lato B che appunto ricorda molto le Kardashian e anche la cantante Cardi B. La sua indole colombiana non passa inosservata.