Gigi D’Alessio esce allo scoperto: “Si lei mi ha tradito”

Il cantante partenopeo Gigi D’Alessio uscì allo scoperto una volta per tutte rispondendo con sincerità: “Si, lei mi ha tradito”.

Invitato in qualità di ospite da Francesca Fialdini alla trasmissione televisiva di “Da Noi a Ruota Libera” ha lasciato cadere le sue barriere parlando con sincerità del suo passato. E’ in tal modo il simbolo della vivacità proveniente dalla città partenopea per eccellenza, e riproposto nella tradizione della musica italiana dallo stesso cantante, che Gigi D’Alessio decise di esporsi una volta per tutte. Gigi ha chiarito definitivamente, spronato dalle domande della conduttrice, quale fosse stato il motivo che portò ormai più di un anno fa alla conclusione della storia d’amore fra lui e la cantante nativa di Sora, Anna Tatangelo.

Una delle caratteristiche peculiari che emergono dalla passata intervista sul carattere di Gigi è per certo la sua disponibilità ed umanità. Fu lui stesso infatti ed enfatizzare sulla questione: “Io mi ritengo un individuo molto generoso, uno che dà tutto sé stesso agli altri. Proprio per questo sono stato tradito“.

Gigi D’Alessio si lascia andare… “Si, lei mi ha tradito”

Una dichiarazione, che seppur non facendo alcun riferimento a nessuno in particolare, venne colta da molti come il motivo che segnò la fine del suo legame amoroso con Anna. Ma, secondo quanto è emerso anche negli ultimi giorni dalle pubblicazioni della cantante, la realtà dei fatti sembrerebbe essere molto diverse da quello che potrebbe dedursi dalle banali apparenze.

Nonostante il forte pessimismo accostato ad uno spirito di rivalsa contenuto anche nelle successive affermazioni pronunciate dall’artista napoletano. Nel programma ha spiegato: “Poi so che c’è anche chi parla male di me, dispiace perché io voglio bene a tutti e che si comporta con gli altri così come vorrei che gli altri si comportassero con me”. Ed è così che Anna ha infine fatto luce sulla questione. Prendendo spunto dalle parole del suo ex compagno nonché attualmente fedele amico.

Secondo quanto emerso dalle storie condivise su Instagram da Anna sembra che la storia sia finita, con il passare del tempo, di comune accordo. “Le cose” erano cambiate e adesso sembrano entrambi più felici anche in seguito alla loro separazione. Ed in egual misura non accettano che si continui a mettere bocca su “questioni private” e ben chiarite dai due esponenti della storica coppia già da diversi mesi.