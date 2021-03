Giorgia Rossi, minigonna e spacco da vera fuoriclasse, Instagram in tilt – FOTO

Giorgia Rossi ha appena pubblicato uno scatto tratto dalla scorsa puntata di “Pressing”: la minigonna e lo spacco mandano Instagram in tilt

La giovane conduttrice di “Pressing Serie A” ha segnato un gol pazzesco tramite l’ultimo scatto di Instagram. Giorgia Rossi, il cui programma viene trasmesso in seconda serata su Italia 1, può beneficiare di un pubblico di affezionatissimi che non si perderebbero la trasmissione per nulla al mondo. D’altronde, con una conduttrice così, sarebbe impossibile fare altrimenti. La giornalista sportiva, che ha sempre militato in programmi di argomento calcistico, non solo riesce a conquistare gli utenti con la sua passione: la sensualità disarmante, opportunamente sfoggiata nel corso delle puntate, fa guadagnare a Giorgia il pieno dei consensi.

Giorgia Rossi, la minigonna e lo spacco mandano Instagram in tilt

La conduttrice di “Pressing Serie A” ha voluto ringraziare i followers della fedeltà che le dimostrano puntualmente, non perdendosi mai neanche un appuntamento della trasmissione sportiva. Nell’ultimo post condiviso su Instagram, la Rossi ha mostrato nuovamente l’outfit indossato ieri sera, suscitando le reazioni imprevedibili dei fan.

La maglia nera, di un tessuto leggero e velato, mette in risalto il décolleté generoso, ma il vero punto forza del completino è la minigonna. Lo spacco sensualissimo, che offre alla visuale una porzione di gamba, balza agli occhi e cattura inevitabilmente l’attenzione. Nei commenti, i followers si lasciano prendere dall’entusiasmo e la sommergono di complimenti.

“Sei uno schianto“, “Una favola“, si legge sotto al post, che ha già raccolto oltre 8mila likes. “Che bella…la sedia“, è invece il commento ironico di un utente, che avrà sicuramente fatto sorridere la conduttrice.