L’influencer Giulia De Lellis conquista ancora una volta il web con uno scatto adornato da scure trasparenze. “E’ una splendida creatura“.

Una bella notizia giunge dall’ex gieffina e nota influencer, Giulia De Lellis, pare che non sia sola durante questo ennesimo lockdown. Ma che stia trascorrendo le sue giornate mantenendosi in ottima forma ed in buona compagnia.

Dopo aver testato una serie di accostamenti in campo d’abbigliamento nella giornata di ieri, accompagnati da alcuni nuovi modelli del brand di gioielli Broart Jewelry, ed una cospicua scorpacciata di ottimo sushi, con le sue confezioni così affascinanti, è giunto il momento di un sano relax e di una coccola. E allora quale potrebbe essere il destinatario migliore se non il suo fedele amico e simpatico compagno di giornate. Si tratta dell’ormai celebre cagnolino dalle fattezze di un orsacchiotto, Tommaso Kolalski.

Giulia De Lellis, fra le trasparenze è una “splendida creatura”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Com’è già noto agli ammiratori della bella Giulia, ultimamente è alla ricerca di un “fratellino”, per il suo adorato Tommaso, eppure per il momento come lei stessa ha felicemente dichiarato in uno dei suoi ultimi post: “Intanto ci accontentiamo di una nuova amica“, pubblicando lo scatto dei due piccoli esemplari, così diversi, eppure in totale simbiosi. Per poi tornare ancora una volta in un altro scatto fra le sue braccia.

Mentre nell’ultimo contenuto postato su Instagram in questa mattina, sebbene l’influencer sia comodamente propensa a gustare le meraviglie di una giornata di sole al suo fianco non ci sono i compagni attuali, ma il tenero Tommaso stila un bello sbadiglio accanto ad un vecchio amico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

La nuova istantanea ritrae Giulia abbronzatissima, in posa da diva con tanto di occhiali da sole e sguardo altrove, mentre i due fra le trasparenze restano al suo fianco ed ugualmente assonnati.Un contenuto che merita sicuramente una degna standing ovation di complimenti. E questi ultimi infatti non tarderanno ad arrivare: “Sei una splendida creatura“, sentenziano non senza una sfilza di cuoricini a seguire.