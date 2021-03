Giulia Salemi sparisce dai social e preoccupa i fan: “Ero..”

Giulia Salemi dopo 48 ore di assenza torna su Instagram e spiega ai suoi fan il motivo della sua “latitanza social”

Giulia Salemi, l’influencer ed ex gieffina, ha fatto preoccupare non poco i suoi fan. Tutti in ansia per lei in quanto non l’hanno vista sui social per diverse ore consecutive. Cosa sarà successo si sono chiesti tutti e l’hanno inondata di messaggi.

Giulia era già molto seguita sui social e in particolare su Instagram ma la sua seconda partecipazione al Grande Fratello Vip (lo aveva già fatto due anni fa nell’edizione con Francesco Monte con il quale era nato un flirt durato poco dopo l’uscita dalla casa) ha accentuato i riflettori su di lei.

1,5 milioni di follower e una tribù tutta pazza per lei e il suo fidanzato, Pierpaolo Pretelli conosciuto proprio nella casa del Grande Fratello Vip. Lui che aveva avuto inizialmente un debole per Elisabetta Gregoraci, una volta uscita ha trovato in Giulia la sua perfetta metà.

Dopo 48 ore di “latitanza social” la Salemi è tornata sugli schermi e ha spiegato ai suoi fan cosa è successo e perché è sparita per un po’.

Giulia Salemi torna su Instagram: ecco cosa è successo

Sempre super chic e ben truccata Giulia Salemi con magliettina marrone e capelli legati in un vistoso fiocco beige, con l’uso del suo filtro, ha aggiornato i suoi fan preoccupati per lei. Ha salutato tutti e ha spiegato: “So che sono sparita e in questi casi partono due filoni: chi si preoccupa perché interessato alla persona e chi fa supposizioni spesso sbagliate”.

Poi passa alla spiegazione vera e propria: “Non sono tenuta a dirlo, ma voglio condividere questa cosa con chi mi vuole bene, del resto ho condiviso molto con voi in questi mesi di casa”. Quello che ha tenuto la Salemi lontana dai social è stato un problema familiare, motivo che non l’ha fatta apparire su Instagram.

“Mia nonna a Piacenza è stata ricoverata in ospedale e nelle ultime 48 ore sono stata concentrata a seguire le dinamiche familiari e non quelle dei fandom su Instagram. Ricordiamoci che i rapporti non si basano sui like e sui commenti, ma sui fatti”.

Infine la frecciatina a chi, evidentemente, aveva già supposto che ci fossero dei problemi tra lei e Pierpaolo: “E per chi avesse dubbi tra me e Pierpaolo di fatti ce ne sono tanti”. Prima di chiudere ha tranquillizzato tutti precisando che sua nonna sta bene e che ora è a casa.