Guendalina Tavassi, il fondoschiena raccoglie consensi. “Che panettone..” – FOTO

Guendalina Tavassi sembra stia affrontando la separazione nel migliore dei modi: lo scatto con il fondoschiena in primo piano stende i followers

Solo pochi giorni fa, Guendalina Tavassi annunciava tramite Instagram la separazione da Umberto D’Aponte. L’ex gieffina, senza mezzi termini, aveva confessato di essere separata in casa da oltre un anno con il marito, ma che non aveva reso nota la notizia per il bene dei suoi figli. Ancora oggi, la coppia vive insieme pur essendo il matrimonio definitivamente terminato.

“Viviamo in armonia per l’amore dei nostri bambini, ma non ci troviamo più“, ha detto Guendalina, che nel frattempo è tornata attivissima sui social. Nell’ultimo scatto, in particolare, l’influencer ha mostrato tutte le qualità di cui dispone: il fondoschiena raccoglie consensi e scatena le reazioni del web.

Guendalina Tavassi, il fondoschiena è mostruoso e raccoglie consensi

“Sono sopravvissuta“, ha scritto ironicamente Guendalina nella didascalia dell’ultimo post di Instagram, catturando immediatamente le attenzioni dei followers. L’ex gieffina, da poco separatasi dal marito Umberto D’Aponte, è tornata single e sembra volerlo ulteriormente ribadire attraverso uno scatto decisamente sensuale.

Nella prima foto, la Tavassi effettua una torsione del busto che va ad accentuare il mostruoso fondoschiena. Nel secondo scatto, l’influencer fa la “linguaccia” agli utenti, dimostrando di fregarsene dei giudizi e delle critiche. Ma nei commenti, gli utenti sembrano essere tutti dalla sua parte. “Bella da morire“, “Che panettone“: questi gli apprezzamenti sotto al post.

Dopo aver archiviato la propria relazione, Guendalina sembra pronta ad incominciare un nuovo capitolo della sua vita. Forte del supporto del web, la Tavassi si dimostra tenace e e agguerrita come è sempre stata.