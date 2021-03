La ribelle showgirl Justine Mattera si mostra più sensuale che mai con il suo nuovo scatto da diva del rock: “è la numero 1“.

L’irresistibile statunitense, Justine Mattera, è ben conosciuta nella penisola per essere approdata, a partire dal 1994, in differenti campi del mondo dello spettacolo e soprattutto riscuotendo nel corso degli anni un grande successo. Dapprima il suo rilucente esordio da modella, poi da attrice ed ancora da conduttrice. Eppure non tutti sono a conoscenza delle sue performance teatrali. Tralasciando lo stop degli ultimi dodici mesi, Justine a partire dal 2003 fino al non così lontano 2017, ha infatti preso parte a numerose compagnie. Uno fra i più importanti nella sua carriera è sicuramente quello di “Sex and Italy”, realizzato nella sua interezza dalla mente del regista Pier Francesco Pingitore.

Leggi anche —>>> Justine Mattera: selvaggia in spiaggia, è una bellezza devastante – FOTO

Justine Mattera, sensuale e ribelle: “è la numero uno”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Potrebbe interessarti anche —>>> Justine Mattera, trasparenze evidenti e non si accorge che la FOTO è da censura

Ma veniamo allo scatto che ha fatto guadagnare all’estroversa artista un . Pubblicato meno di un’ora fa sul suo profilo Instagram, Justine esordisce con una frase simbolo dell’istantanea dai tratti ribelli e sensuali. “Come un faro nella notte“, la sua silhouette in contrasto con il nero degli accessori e degli ornamenti scenici appare infatti come estremamente luminosa.

Il magistrale scatto in bianco e nero è stato realizzato dal fotografo professionista di moda e pubblicità Alberto Buzzanca, citato in forma di ringraziamento dalla showgirl nella didascalia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Mentre ad occuparsi del suo make-up, altrettanto superbo in ognuna delle sue sfumature, si è cimentata la make-up artist attualmente attiva nel capoluogo lombardo, Ania Melnikova.”Sei la NUMERO 1 🔝🔝🔝❤️“, è uno dei commenti dei suoi ammiratori lasciati in seguito all’istantanea, che proprio adesso ha collezionato la bellezza di oltre 2mila like.