Lato A esplosivo per Paola Iezzi, è qualcosa di paradisiaco – FOTO

Paola Iezzi lascia il suo pubblico a bocca aperta mostrandosi sui social come una dolce sirena a caccia di libertà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Iezzi (@paolaiezzireal)

“Abbiamo tutti bisogno di essere liberi” con questa didascalia la bellissima Paola Iezzi ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto capace di togliere il fiato per fascino e potenza. La cantautrice milanese infatti si è lasciata ritrarre mentre è immersa fino alla vita dalle acque tranquille del mare al tramonto. Con addosso un costume intero dorato Paola alza le braccia al cielo e per uno strano gioco di prospettive sembra riuscire quasi a toccare il sole. L’immagine che l’artista ha regalato ai suoi tantissimi fan del famoso social network è carica di forza e potenza anche grazie al messaggio che l’accompagna. Il suo sembra quasi bisogno di rilasciare quell’energia fisica che le restrizioni che l’ultimo anno ci ha imposto hanno represso. Con questa foto Paola ha voluto gridare al mondo dei social quel bisogno ancestrale di libertà che ogni essere umano porta con sé fin dalla sua nascita e che presto occorrerà ritrovare.

Paola Iezzi: dal duo alla carriera da solista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Iezzi (@paolaiezzireal)

Paola Iezzi è un’artista decisamente a tutto tondo. Da sempre è riuscita infatti a ricoprire diversi ruoli, sia di cantautrice che di musicista passando da quello di dj fino anche a produttrice discografica. La sua carriera è iniziata come componente dello storico duo Paola e Chiara in cui si esibiva al fianco della sorella. Nel 1997 con il brano “Amici come prima” le due giovanissimi interpreti sono riuscite a conquistare il primo posto al Festival di Sanremo. Il fortunato duo ha continuato ad esibirsi per diversi anni consacrandosi sulla scena musicale italiana nel 2000 con la canzone “Vamos a bailar (Esta vida nueva)” con un video girato dal regista Luca Guadagnino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Iezzi (@paolaiezzireal)

Dopo ben 13 anni però il sodalizio artistico delle due sorelle si è interrotto per motivazioni a quanto pare strettamente personali. Da quel momento Paola ha continuato il suo percorso nel mondo della musica da solista con il progetto “Alone“. Nel 2019 è uscito il singolo di successo “Gli occhi del perdono“, un tema che a quanto pare è molto caro alla cantante.