Precipita dal quarto piano di un palazzo: 15enne perde la vita

La ragazza di 15 anni, precipitata dal quarto piano di un palazzo domenica scorsa a Lecco, è deceduta in ospedale, dove si trovava ricoverata.

Non ce l’ha fatta la ragazza di 15 anni precipitata dal quarto piano di un palazzo a Lecco nel tardo pomeriggio di domenica. L’adolescente si trovava ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale, dove era stata trasportata subito dopo la tragedia. Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvare la vita alla 15enne che è morta per via delle ferite riportate. In corso gli accertamenti della Polizia che sta cercando di riscostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Lecco, precipita dal quarto piano: ragazza muore in ospedale dopo giorni di agonia

Una ragazza di soli 15 anni è deceduta a Lecco, dopo essere precipitata da un palazzo, sito in via dell’Isola. Secondo quanto riporta la redazione di Prima Lecco, la giovane, nel tardo pomeriggio di domenica 14 marzo, sarebbe caduta nel vuoto dal quarto piano impattando contro il suolo. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’adolescente poi trasportata d’urgenza presso l’ospedale Manzoni di Lecco, dove è arrivata in condizioni gravissime.

I medici hanno disposto il ricovero nel reparto di rianimazione, ma dopo aver lottato tra la vita e la morte per giorni, il cuore della 15enne ha smesso di battere per via delle gravissime ferite riportate nella caduta. A nulla, dunque, sono valsi gli sforzi del personale medico del nosocomio.

Su quanto accaduto sono in corso le indagini della Polizia del capoluogo di provincia lombardo che ha già provveduto ad ascoltare tutti i parenti della ragazza per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento, riporta Prima Lecco, l’ipotesi più accreditata dagli inquirenti è quella di un gesto volontario da parte della 15enne che si sarebbe lanciata dal quarto piano per togliersi la vita.