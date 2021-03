Accusa un malore in casa e chiama i soccorsi: muore noto parrucchiere

La città di Montecosaro, in provincia di Macerata, piange la scomparsa di un noto parrucchiere, deceduto ieri dopo essersi sentito male in casa.

Dramma a Montecosaro, in provincia di Macerata, dove nella mattinata di ieri un uomo di 56 anni è morto nella sua abitazione. Il 56enne, risultato positivo al coronavirus nei giorni precedenti, avrebbe accusato un malore ed ha contattato i soccorsi. Purtroppo all’arrivo dello staff medico e dei vigili del fuoco presso l’appartamento per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Leggi anche —> Malore in casa: muore giovane madre incinta del quarto figlio

Macerata, accusa un malore in casa: muore il noto parrucchiere Massimo Cardelli

Leggi anche —> Si uccide a 31 anni e lascia un pensiero struggente

Un uomo è deceduto nella mattinata di ieri, mercoledì 17 marzo, a Montecosaro alto, comune in provincia di Macerata. A perdere la vita Massimo Cardelli, 56enne parrucchiere e titolare di un noto salone che l’anno scorso era stato anche acconciatore ufficiale del Festival di Sanremo. Stando a quanto riporta la redazione de Il Resto del Carlino, Cardelli, risultato positivo al Covid, si trovava nella sua abitazione nel rispetto dell’isolamento domiciliare quando avrebbe accusato un malore. Nonostante ciò è riuscito a lanciare l’allarme chiamando i soccorsi.

Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco che hanno fare irruzione date le mancate risposte dell’uomo. Entrati nell’appartamento, purtroppo, per il noto parrucchiere non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Come riporta Il Resto del Carlino, non è stato disposto l’esame autoptico sulla salma che è stata già restituita ai familiari per le esequie.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Diffusasi la tragica notizia, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio, apparsi anche sui social network, per la famiglia di Cardelli, colpita dall’improvvisa perdita. “Un immenso dispiacere – ha scritto un utente sulla bacheca Facebook del noto parrucchiere- riposa in pace carissimo Massimo”.