L’attrice toscana pubblica una serie di scatti che lascia estasiati tutti i suoi followers. Un fascino da lasciare tutti col fiato sospeso.

Martina Stella è seguitissima sui social e con 503mila followers è senza dubbio una delle attrici più influenti del nostro paese.

Sono diversi anni che ammalia i suoi fans con degli scatti in cui mette in primo piano quel fisico da passerella che l’ha resa una delle soubrette più desiderate degli anni 2000.

Non solo attrice ma anche modella e showgirl. Oggi attraverso il suo profilo Instagram sa come rendersi protagonista del web con delle foto sensazionali.

In questi ultimi scatti ha letteralmente lasciato senza parole il suo pubblico abituato a vederla in splendida forma.

Un vestitino bianco risalta la sua bellezza eterea

Ha pubblicato un post dove sono racchiuse una serie di fotografie che danno giustizia al suo fascino e alla sua bellezza inaudita.

Sempre più bionda e sempre più sexy, le sue foto sono un’opera d’arte per chi le guarda e con il suo portamento d’attrice sa qual è lo sguardo giusto per calamitare l’attenzione degli internauti.

Con un vestitino bianco attillato lascia scoperte le sue gambe lunghissime e mette in mostra tutte le sue curve.

Impossibile resistere al suo fascino soprattutto se si scorre il dito e si passa al prossimo scatto: in una splendida location si adagia su una sedia e si mette in posa lasciando tutti senza parole.

“Ritengo la felicità un concetto talmente vasto, difficile da definire bene, ma è l’emozione più forte che riusciamo a percepire nei piccoli momenti”, scrive nella didascalia del post.

In pochissime ore migliaia di like e commenti per lei che dimostrano quanto i suoi fans abbiano gradito questo regalo.