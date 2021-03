Melissa Satta, stupenda in bianco e nero: “La vita è come un pianoforte…”

Melissa Satta è un’attrice, modella ed attrice italiana. La sua carriera è iniziata come valletta in televisione nel 2005, ma la notorietà è arrivata con il ruolo di velina a Striscia la Notizia.

Bellissima, sensuale, iconica, Melissa Satta è una vera star sul web e non solo. Da tutti molto apprezzata è uno dei volti noti del piccolo schermo italiano. La bellissima Melissa nasce il 7 febbraio del 1986 a Boston, negli Usa, da genitori italiani. Dopo aver trascorso diversi anni (infanzia e adolescenza) tra Stati Uniti e Sardegna, nel 2004, ha conseguito il diploma di maturità al liceo classico e successivamente si trasferisce andando a vivere a Milano.

Approdata a Milano, Melissa, frequenta l’università dello Iulm, iscrivendosi presso la facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo al corso di laurea di relazioni pubbliche. Nel frattempo però la carriera della bella showgirl sembra essere già delineata. A 16 anni inizia a lavorare per Venus Dea, nel 2003 prende parte a “Miss Muretto”, che la vede classificarsi al secondo posto e le assegna il titolo di Miss Extrema.

Elegante al pianoforte, Melissa dispensa consigli sulla vita

Nell’ultima foto che Melissa ha postato su Instagram, ha voluto dispensare consigli sulla vita; infatti la modella scrive: “La vita è come un pianoforte: i tasti bianchi rappresentano la felicità e i tasti neri la tristezza. Ma qualunque sia il cammino della tua vita, ricorda che anche i tasti neri servono per fare musica.”

Un invito che i suoi follower, per l’esattezza 4,4 milioni, hanno colto di buon occhio. La showgirl ha ricevuto una valanga di cuori e commenti che di certo l’hanno gratificata per il messaggio che ha voluto lanciare in un momento tanto triste. Viste le circostanze Melissa Satta ha riscoperto l’amore per la musica e precisamente per il pianoforte, nel lockdown del 2020 si è cimentata diverse vote nel suonarlo.

Questa volta Melissa non solo ha fatto strage di cuori, ma anche di positività.