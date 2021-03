Mercedesz Henger sempre pazzesca sui social network: l’ultimo scatto apparso sul suo profilo Instagram è sconvolgente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Il mondo dei social network, in particolare Instagram, è pienissimo di fotografie meravigliose in cui le cosiddette influencer e le donne dello spettacolo mettono in mostra la loro sconfinata bellezza. Mercedesz Henger utilizza al meglio le piattaforme e pubblica quasi tutti i giorni scatti strepitosi: non esiste immagine in cui la figlia di Eva non lasci incantati gli innumerevoli followers.

Mercedesz, con i suoi 765mila followers, vanta uno degli account più seguiti in Italia. La 29enne non è presente soltanto sul web, ma è spesso presente anche in televisione. Dopo aver partecipato ad una delle edizioni de ‘L’isola dei famosi’ (fece svenire sua madre in diretta per una coraggiosissima prova di apnea), la classe 1991 è in solitamente opinionista o ospite nei salotti televisivi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Chiara Nasti, la sexy influencer sconvolge il web ad ogni FOTO…da brividi!

Mercedesz Henger con un leggins incredibile: lato B favoloso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)



LEGGI ANCHE -> Wanda Nara, la ripresa dall’alto è non legale: Lato A imperiale – FOTO

Mercedesz, poco fa, ha sorpreso tutti condividendo una fotografia pazzesca. La ragazza indossa dei leggins che mettono in risalto il suo lato B spaziale. Come se non bastasse, una bella porzione del suo lato A da mozzafiato è in bella vista. La piccola Henger, proprio come sua madre, è una bomba sexy.

Nel post la 29enne ha ovviamente messo in mostra il suo fisico super allenato. Proprio per questo, la domanda posta ai followers tramite la didascalia è stata decisamente eloquente. “Come stanno andando gli allenamenti in casa/giardino?“, ha chiesto la bella influencer ai suoi seguaci.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Gli scatti di Mercedesz sono spesso illegali: tra costumini striminziti e outfit da sballo, le sue forme sono quasi sempre in vista e conquistano tutti.