La meravigliosa conduttrice televisiva, attrice, cantante ed ex modella pubblica uno scatto di profilo: mai vista tanta bellezza ed eleganza!

Nella didascalia, Michelle scrive un lungo “Hunzipensierino”, che termina così: “Non ha senso dannarsi per il passato, che è già stato o preoccuparsi per il futuro, il quale non è ancora successo. Viviamo nel “qui e ora” e cerchiamo di farlo al meglio“.

La conduttrice del programma di Antonio Ricci ‘Striscia la notizia‘ guarda intensamente l’orizzonte, mentre viene baciata dal sole di un tramonto sul mare: uno spettacolo della natura!

Michelle ha i capelli raccolti, porta degli orecchini super eleganti ed ha un make-up piuttosto intenso sugli occhi.

Il post è stato un successo, con più di 57.000 mi piace e 500 commenti, in circa mezz’ora.

Quel selfie che ti stende: il bianco e nero le dona! – FOTO

Circa due ore fa, la splendente Michelle ha condiviso sulle storie di Instagram questo selfie in bianco e nero: anche struccata e con l’impacco per i capelli in posa, la Hunziker è sempre una favola!

Con l’ironia che da sempre la contraddistingue, la nota conduttrice scrive: “Impacco ai capelli…filtro…crederci tantissimo…e via“.

Nello scatto indossa uno smanicato a collo alto nero ed ha un’espressione molto seria e posata: le foto della Hunziker sono una meraviglia!

I suoi 4,8 milioni di followers apprezzano tanto i contenuti che porta sul web: il suo esercito di seguaci cresce ogni giorno a vista d’occhio!

Con la sua autoironia, spontaneità e simpatia riesce sempre a strappare un sorriso al pubblico che la segue: se non ci fosse bisognerebbe inventarla!