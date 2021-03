Mike Buongiorno, il figlio si schianta in motorino: le condizioni

I sanitari del reparto di Radiologia del Gaetano Pini, dove il 31enne è stato portato in emergenza, hanno riferito al Corriere che è stata una “caduta violenta” che ha causato “un grosso spavento” per lui e per sua madre Daniela Zuccoli: “Ha avuto paura di morire”, hanno detto

Leonardo Bongiorno, il figlio minore di Mike, ha avuto un incidente stradale a Milano. A chi gli chiede come abbia fatto, ironico ha risposto: “Scappavo dalle fan di Tommaso Zorzi“. In realtà, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il ragazzo viaggiava sulle vie del capoluogo lombardo a bordo di un motorino preso in sharing e dopo l’impatto è stato immediatamente trasportato all’ospedale ortopedico Gaetano Pini. L’incidente gli ha causato una frattura alla gamba, per la quale è stata necessaria l’ingessatura. I sanitari del reparto di Radiologia del Gaetano Pini, dove il 31enne è stato portato in emergenza, hanno riferito al Corriere che è stata una “caduta violenta” che ha causato “un grosso spavento” per lui e per sua madre Daniela Zuccoli: “Ha avuto paura di morire“, hanno detto.

A prolungare la sua permanenza in ospedale anche l’attesa di 5 ore fuori dal reparto chiuso per sanificazione a causa di un paziente trovato positivo al Covid-19. Una volta lasciato l’ospedale, Leonardo ha fatto rientro a casa, ma non prima di un selfie all’aria aperta: il 31enne si è messo in posa con la gamba ingessata scrivendo: “Attenti a rompervi una gamba, potreste trasformarvi in un ananas“. Una frase divertente che fa riferimento al suo outfit eccentrico: una tuta turchese decorata con due vistose ananas.