Milly Carlucci e quella sconosciuta malattia, il suo martirio da sempre

La conduttrice Milly Carlucci rivela la rara malattia che l’affligge, creandole impedimenti: scopriamo di che cosa si tratta

Sono molti i tratti caratteristici della amata conduttrice Milly Carlucci, che all’età di 66 anni risplende ancora di bellezza e fascino. Gli occhi profondi, la fluente chioma bionda, l’intramontabile carisma che emerge in ogni sua apparizione e conduzione, e l’inconfondibile carnagione chiara. In molti hanno notato come “la tintarella di luna” della presentatrice di Ballando con le Stelle non sia mai cambiata con il passare delle stagioni e persino degli anni. La motivazione l’ha svelata lei stessa, dichiarando il disturbo che si cela dietro questa invariabilità.

Milly Carlucci e la “malattia del sole”

La malattia rara dalla quale è affetta Milly Carlucci colpisce 5 persone su 1 milione, e porta il nome di Protoporfiria Eritropoietica, abbreviata in EPP. In molti la chiamano “malattia del sole”, e si tratta di una vera e propria allergia ai raggi solari. La causa è una carenza enzimatica negli eritrociti, che rende la pelle così fotosensibile da non poter sopportare in alcun modo l’esposizione senza protezione.

Nel caso della conduttrice, le conseguenze si arrestano alla comparsa di reazioni cutanee lievi, mentre nelle situazioni peggiori, i danni sfociano persino in dolori acuti. L’esperienza vissuta per la prima volta dalla presentatrice, quando ha scoperto il disturbo, risale a qualche anno fa. Nel corso di una gita in barca le si sono presentate diverse macchie sulla pelle.

Da quel momento, nel periodo che decorre tra maggio e settembre, indossa indumenti leggeri che le coprano il più possibile gambe e braccia, e cappelli e occhiali da sole per aumentare l’effetto, insieme all’applicazione di prodotti dalla protezione totale.

Un disagio per la salute, che senza dubbio porta con sé degli impedimenti non indifferenti.