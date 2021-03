Natalia Paragoni ha sfoderato tutta la sua sensualità in uno scatto in cui indossa un outfit mostruoso con spacco vertiginoso.

Gli utenti dei social network non possono non focalizzare la loro attenzione su Natalia Paragoni. La nativa di Sondrio, nota al grande pubblico per la sua partecipazione a ‘Uomini e Donne’ nel ruolo di corteggiatrice, è dotata di una bellezza fenomenale e di un fascino incredibile. I suoi scatti ottengono sempre numeri eccezionali: non va dimenticato che la classe 1997 ha posato per alcuni brand davvero famosi.

La Paragoni, anche oggi, ha deliziato i suoi seguaci con una foto dove indossa un vestito meraviglioso. Lo spacco della fidanzata di Andrea Zelletta è semplicemente esagerato e manda in orbita i followers. Le sue gambe paradisiache sono in vista e conquistano la scena.

Natalia Paragoni, outfit sublime: che gambe!

Natalia è proiettata già verso la primavera e sfodera un outfit che spopolerà sicuramente tra qualche settimana. Se il lato di sopra è “normale”, ciò che più stupisce è il lato di sotto. Una gamba è totalmente coperta, l’altra è totalmente scoperta. La 23enne ha ai piedi dei tacchi fantastici e vertiginosi.

La Paragoni è una modella apprezzatissima: oltre alla sua apparizione a ‘Uomini e Donne’, la classe 1997 ha posato per brand di successo, è stata ombrellina in MotoGP (le ragazze che si mettono vicino ai piloti poco prima della partenza reggendo proprio un ombrello per coprire gli assi del maggior campionato di motociclismo), ed è stata scelta per le selezioni di ‘Miss Mondo).

Natalia, qualche giorno fa, stupì tutti piazzando in rete una fotografia incredibile in cui indossava un vestitino con scollatura generosa: il suo décolleté non passo di certo inosservato.