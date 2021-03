Oggi è un altro Giorno, Serena Bortone: la sua faccia è sconvolta – FOTO

Quella del 18 marzo è una puntata molto speciale di Oggi è un altro Giorno perché si commemorano le oltre 100.000 vittime del Covid 19 e si ricorre un anno da quando le tv di tutto il mondo trasmettevano quelle immagini drammatiche dei carri armati dell’esercito che trasportavano i corpi di chi non ce l’ha fatta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Bortone (@serenabortone)

Una Serena Bortone profondamente emozionata e con il viso segnato dall’emozione nel guardare le immagini di un anno fa, di quando centinaia di corpi senza vita venivano trasportati dai carri armati dei militari italiani.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Oggi è un altro giorno, Gaudiano: “Il mio dolore è stato fortissimo”

L’emozione incontenibile di Serena Bortone

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Oggi è un altro giorno, Claudio Gioè: “Quando l’avvocato di Riina disse che ero stato bravo”

Lei da il via alla puntata del 18 marzo con il viso stravolto dall’emozione e dagli occhi lucidi. La commozione è palpabile anche perché le immagini che si vedono in sovrimpressione, la musica con le note della tromba di Paolo Fresu, il silenzio e tutti i lavoratori Rai in piedi diffondono un senso di tristezza.

“Per superare i momenti più bui però c’è la musica, il teatro, il cinema – dice la conduttrice di Oggi è un altro giorno – ed è per questo che con grande piacere oggi ospitiamo un attore molto giovane protagonista di un film che ricorda uno dei compositori e cantanti più geniale della nostra musica cioè Carosone“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Bortone (@serenabortone)

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Dopo questo momento di profonda commozione in cui la conduttrice ha la voce tremante e difficoltà nel proseguire la discussione, Serena Bortone accoglie in studio Edoardo Scarpetta che sarà protagonista di un film sul grande Renato Carosone, in onda il 18 marzo in prima serata su Rai 1.