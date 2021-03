La straordinaria Ornella Muti avvisa i fan in un appello: “ho la febbre”, poi restano increduli di fronte al suo fascino imperturbabile.

“Ornella in amore“: dopo aver riproposto soltanto quattro giorni fa una storica copertina del settimanale Il Venerdì, in cui apparve come l’assoluta protagonista del numero dedicato ad una pellicola che uscì nelle sale nel 1989, la meravigliosa e pluripremiata attrice di origini romane, Ornella Muti, rivolge un triste annuncio ad i suoi fan. Ma ciò che colpisce tutti i suoi ammiratori, al di là della preoccupazione legata al suo malasse, pare che riguardi un suo dono in particolare. Probabilmente quello di apparire imperturbabile e di una bellezza disarmante anche nei momenti più delicati.

Leggi anche —>>> Ornella Muti, bellezza senza tempo, alle prese con un dolce ricordo – FOTO

Ornella Muti, il fascino imperturbabile anche di fronte alle difficoltà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti)

Potrebbe interessarti anche —>>> Ornella Muti, compilation di SCATTI sensazionali: l’avete mai vista da giovane?

Soltanto mezz’ora fa Ornella ha pubblicato il suo ultimo post su Instagram. Nella didascalia ha poi annunciato tristemente: “ho la febbre“. Un interno giorno che appare inizialmente come leggermente offuscato, l’attrice indossa in un outfit nero, che pur nella sua semplicità sostiene a ben vedere la sua minimale eleganza. Un paio di occhiali allungati ed un’espressione non facilmente decifrabile, e dietro di essa i suoi occhi chiari da premio Oscar.

Eppure, fra gli scongiuri ed i più sinceri auguri di una pronta guarigione, Ornella riceverà, e forse questa volta inaspettatamente, una così vasta quantità di apprezzamenti al suo essere in forma “nonostante tutto” che potrebbero anche farle dimenticare questo improvviso stato febbrile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti)

Ad unirsi a queste attenzioni premurose vi è anche la figlia dell’artista, Naike Rivelli, che ha voluto intrattiene la mamma nella giornata di oggi con alcuni video divertenti poi pubblicati nelle sue storie. Entrambe in compagnia delle loro mascotte vestite di pelliccia, inventano su come trascorrere proficuamente anche il tempo in momenti come questi.